Gerade erst erhielt Luke Cage seine wohlverdiente eigene Serie spendiert. Und der Nächste steht bereits in den Startlöchern: Seht den neuen NYCC-Trailer zu Iron Fist.

Ein Luke Cage kann New York nicht unsicher machen ohne seinen besten Kumpel Iron Fist. Und mit wem soll er sonst die Defenders aufwerten? Aber keine Sorge, Iron Fist steht bereits in den Startlöchern, wie der neue Trailer im Rahmen der New York Comic Con zeigt.

Iron Thrones

Game of Thrones' Fin Jones wird als Daniel Rand a.k.a. Iron Fist in Aktion treten. In weiteren Rollen sind Jessica Henwick als Colleen Wing, David Wenham als Harold Meachum, Jessica Stroup als Joy Meachum, Tom Pelphrey als Ward Meachum zu sehen. Zudem kann man mit Cameo-Auftritten anderer Marvel/Netflix-Charakteren rechnen wie von Carrie-Anne Moss als Jeri Hogarth. Madame Gao (Wai Ching Ho) ist im Trailer bereits zu erblicken. Ihre Verbindung zu Iron Fist? Vermutlich K’un L’un.

Marvel's Iron Fist startet am 13. März 2017 exklusiv auf Netflix.