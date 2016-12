5 0

Einen Teaser-Trailer gibt es auch für Anime- und Attack on Titan-Fans: Werft einen ersten Blick in die zweite Staffel von Attack on Titan Staffel zwei.

Die Kinofilme waren trotz - oder gerade aufgrund - der Beteiligung der Filmemacher Shinji Higuchi (Sinking of Japan, Godzilla: Resurgence) und Yûsuke Watanabe (Gantz Teil eins und zwei) eine gigantische Katastrophe sondergleichen, die Spiele höchstens Mittelmaß - da ruht die Hoffnung der Fans gänzlich auf der Anime-Adaption von Hajime Isayamas Manga Shingeki no Kyojin, die im kommenden Jahr endlich in die zweite Staffel durchstartet, und das nach ewig langen vier Jahren.

Epische Duelle garantiert

Und der erste Teaser-Trailer haut gewohnt brutal und brachial auf den Putz. Haupfigur Eren Jaeger und das Team des Aufklärungstrupps rund um Kapitän Levi Ackerman müssen sich auch weiterhin der Attacken der menschenfressenden Riesen erwehren. Und um den Feind zu besiegen, muss man zum Feind werden...

Die zweite Staffel soll ab April 2017 ausgestrahlt werden.