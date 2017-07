1 0

Am kommenden Freitag, 7. Juli, startet die Castlevania-Netflix-Animeserie von Produzent Adi Shankar (Dredd) und Fred Seibert und Kevin Kolde von Frederator Studios (Adventure Time). Und Shankar hat bereits sein nächstes Anime-Projekt auserkoren: Assassin's Creed soll die Ehre erhalten.

Ubisofts derzeit erfolgreichste Spielereihe Assassin's Creed erhielt durch das hauseigene Filmstudio Ubisoft Motion Pictures bereits Ende 2016 eine eigene Filmversion von Regisseur Justin Kurzel mit Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons in den Hauptrollen. Der Film entwickelte sich bei reinen Produktionskosten von 125 Millionen Dollar mit knapp 240 Millionen Dollar weltweitem Einspielergebnis zu einem Flop. Ein Sequel dürfte damit ausgeschlossen sein. Dennoch deutete Ubisofts CEO Yves Guillemot auf der E3 in Los Angeles die Möglichkeit einer Kooperation mit Netflix für eine Serie an. Und die wird nun tatsächlich realisiert - und zwar mit jemandem, der Erfahrung in diesem Bereich hat: Adi Shankar.

Die Castlevania-Behandlung

"Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass ich mein nächstes Projekt auserkoren habe", so Shankar über Facebook. "Ich spielte den ersten Teil von Assassin's Creed in dem Jahr, als ich nach Los Angeles zog, um meine Träume zu verfolgen. Zu der Zeit kannte ich absolut niemanden in der Industrie und hätte es mir niemals erträumen lassen, dass mich Ubisoft eines Tages darum bitten würde, die Welt von Assassin's Creed in eine Animestory zu verwandeln. Wenn euch irgendjemand sagt, dass ihr eure Träume nicht verfolgen sollt, dann haben sie unrecht."

Mehr gibt es derzeit nicht zu erfahren. Aber ob Shankar der Richtige für den Job ist, das seht ihr ab dem 7. Juli, wenn die Castlevania-Animeserie auf Netflix erhältlich ist. Das nächste Spiel in der Assassin's Creed_Reihe ist indes Assassin's Creed Origins, das im antiken Ägypten angesiedelt ist. Erscheinen wird es am 27. Oktober dieses Jahres für PS4, Xbox One und PC.