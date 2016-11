3 0

Son Goku versus Clark Kent? Oder besser gesagt Super Saiyajin versus Superman Prime? Das kann nur ein Fest werden!

Es gab schon einige Versuche, ob als Fan-Art, Daumenkino oder als Animationsfilm, ein Duell zwischen Son Goku und Superman darzustellen, immerhin sind beide nahezu unbesiegbar und trotzdem oder gerade deswegen mit reinem Herzen ausgestattet.

Wie so ein Duell zwischen dem Super Saiyajin Goku und Superman in seiner Prime-Form aussehen könnte, hat nun Mastar Media in einen rund 15-minütigen und beeindruckenden Fan-Film verpackt. Lasst den Kampf beginnen!