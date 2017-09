WoW: Legion Patch 7.3 - Seltene Schatztruhen - So findet und öffnet ihr die Argus Treasures

In WoW Patch 7.3 kam Argus als neuer Planet ins Spiel. Dort könnt ihr seither neue Abenteuer erleben, seltenen Elitegegnern den Garaus machen und zahlreiche interessante Gegenstände erbeuten. Unter anderem auch aus den Schatztruhen, die überall in den drei Gebieten verstreut zu finden sind.

Neben den normalen Schatztruhen gibt es auch 22 seltene Schatztruhen auf Argus. Doch diese könnt ihr nicht einfach öffnen, selbst wenn ihr sie findet. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um an diese seltenen Truhen heranzukommen. Falls ihr euch fragt, wie ihr an die Truhen herankommt und was ihr generell aus diesen plündern könnt, seid ihr hier genau richtig.

Seltene Schatztruhen auf Argus

Seltene Schatztruhen liegen meistens versteckt in Höhlen, hinter Geröllwänden oder an anderen schlecht zugänglichen Stellen in Krokuun, der Antorische Ödnis oder Mac'Aree. Einige der Truhen könnt ihr schon zu Beginn eurer Reisen auf Argus entdecken, während andere erst dann erscheinen, wenn ihr die Kampagne auf dem Planeten weiterspielt.

Als Beute erwarten euch generell in allen Schatztruhen auf Argus Gold, Artefaktmacht sowie verschleiertes Argunit als Währung. Des Weiteren habt ihr aber auch die Chance, spezielle Transmogrifikations-Gegenstände zu erbeuten. Hierbei handelt es sich um Ausrüstungsgegenstände sowie Waffen.

Des Weiteren müsst ihr alle seltenen Truhen einmal geöffnet haben, um den Erfolg 'Erst schießen, dann plündern' zu erhalten. Ihr könnt jede dieser Schatztruhen nur ein einziges Mal plündern. Die speziellen Truhen werden euch auch auf der Minikarte angezeigt, weswegen es ziemlich einfach werden sollte, sie zu lokalisieren.

Wie öffnet man die seltenen Schatztruhen?

Habt ihr eine der seltenen Schatztruhen gefunden, wird euch vermutlich aufgefallen sein, dass ihr sie nicht direkt öffnen konntet oder aber, dass der Weg zur Truhe versperrt ist. Um nun zum Ziel zu gelangen, müsst ihr die Spezialfähigkeit der Vindikaar einsetzen. Hier gibt es nach Vollendung der Kampagne auf Argus drei verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl: Urteil des Lichts, Schleier der arkanen Echos und Lichtgeschmiedete Panzerung.

Dies gilt übrigens nicht für alle seltenen Schatztruhen! Manche Truhen könnt ihr auch einfach so erreichen sowie öffnen.

Falls ihr die Vindikaar noch nicht gesehen habt, könnt ihr sie im Argus-Cinematic 'Die Schlacht um Argus hat begonnen' von Innen wie Außen betrachten.



World of Warcraft: Legion - Die Schlacht um Argus hat begonnen 14 weitere Videos

Ihr könnt die jeweilige Fähigkeit im Inneren der Vindikaar auswählen. Lauft von der Kommandozentrale einfach die Treppen herunter und betretet den zentralen Raum unter der großen Plattform. Klickt einfach den Matrixkern an und wählt die gewünschte Fähigkeit aus. Bedenkt, dass ihr alle drei Fähigkeiten erst nach dem dritten Kapitel auf Argus freischaltet. Ihr könnt immer nur eine Fähigkeit aktiv haben, welche sich übrigens als zusätzliche Fähigkeit in eurem Zauberbuch befindet.

Was haben diese nun mit den seltenen Schatztruhen zu tun? Wie ihr beim Fund der Kisten eventuell festgestellt habt, besitzen diese einen farbigen Indikator in Form eines Kristalles. Es gibt drei verschiedene Farben: gelb, violett und blau. Jeder Kristall symbolisiert eine der Spezialfähigkeiten der Vindikaar, die ihr einsetzen müsst, um die Truhe entweder zu erreichen oder aber um sie zu öffnen.

Gelber Kristall: Benutzt Urteil des Lichts.

Violetter Kristall: Benutzt Schleier der arkanen Echos.

Blauer Kristall: Benutzt Lichtgeschmiedete Panzerung.

Standorte aller seltenen Schatztruhen auf Argus

Zu guter Letzt wollen wir euch zeigen, wo auf Argus ihr die seltenen Kisten finden könnt. Zeitgleich könnt ihr der Tabelle entnehmen, welche Vindikaar-Fähigkeit ihr aktiviert haben müsst, um die entsprechenden Truhen zu erreichen oder zu öffnen.