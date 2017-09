WoW: Legion - Patch 7.3.2 - Übersicht zum Inhaltsupdate

Mit WoW Patch 7.3.2 bringt Blizzard ein Inhaltsupdate für World of Warcraft: Legion auf die Live-Server, welches hauptsächlich Anpassungen an bisherigen Inhalten enthält. So soll das Spiel auf die Veröffentlichung der Schlachtzugsinstanz Antorus, der Brennende Thron vorbereitet werden. Doch auch finden einige neue Dinge ihren Weg ins Spiel. Wir zeigen euch in unserer Übersicht, was euch in Patch 7.3.2 erwartet.

Gegenstände in WoW Patch 7.3.2

Aufgrund der Tatsache, dass die Öffnung der fünften Raidinstanz Antorus, der Brennende Thron mit Patch 7.3.5 stattfinden soll, wurden im Inhaltsupdate bereits einige Gegenstände gefunden, die ihr dort dann erbeuten werden könnt. Dazu gehören unter anderem auch die Tier-21-Klassensets und neue Schmuckstücke vom Endboss 'Antorus der Zerrütter'.

Nachdem ihr im Grabmal des Sargeras siegreich wart, geht es nach Argus, um dort in Antorus, dem Brennenden Thron der Legion den letzten Kreuzzug der Legion zu beenden. Den passenden Trailer könnt ihr nachfolgend ansehen!



Neue Schmuckstücke mit einzigartigem Effekt

Es gibt insgesamt sechs neue Schmuckstücke, die durch den Zusatz „Durch den Pantheon verstärkt“ verbessert werden. Wie dieser Effekt ausgelöst wird, ist bislang noch nicht bekannt. Jedes der sechs Schmuckstücke lehnt sich an einen der sechs Titanen an.

Aman'Thul's Wisdom (Kritische Trefferwertung, Tempowertung, Vielseitigkeit, Meisterschaft)

Aggramar's Conviction (für Tanks, Beweglichkeit oder Stärke)

Golganneth's Vitality (für DPS, Beweglichkeit)

Eonar's Compassion (für Heiler, Intelligenz)

Khaz'goroth's Courage (für DPS, Stärke)

Norgannon's Prowess (für DPS, Meisterschaft)

Legendaries auf Itemlevel 1000 aufwerten

Des Weiteren wird eine neue Quest eingefügt, die euch im Endeffekt eure legendären Gegenstände auf die Gegenstandsstufe 1000 setzen lässt. Die Awoken Titan Essence erhaltet ihr vermutlich als Belohnung für das Sammeln von bestimmten Items in euren Abenteuern in WoW: Legion. Zuletzt gab es die Wabernden Essenzen, die ihr für Stabilisierte Titanenessenzen sammeln musstet. Weitere Informationen zu diesen Aufwertungen sind noch nicht bekannt.

Ursargerit für Handwerksmaterialien ausgeben

Wer bislang eine ganze Menge Ursargerit angesammelt hat, wird sich über den Patch freuen dürfen. So wird nämlich ein Händler implementiert, der euch für Ursargerit andere Waren anbietet. Beim neuen Händler Maras werdet ihr für Ursargerit die Rohstoffe von Argus kaufen können. Des Weiteren könnt ihr bei ihm die neuen epischen Edelsteine erwerben.

Ware Kosten (Ursargerit) 10 x Astralwinde 1 10 x Empyrium 1 10 x Infernalisches Leder 1 10 x Lichtgewirktes Tuch 1 Chemirin 10 Argulit 10 Luxosphän 10 Labradorit 10 Olivin 10 Hesselit 10

Tier-21-Klassensets

Selbstredend werdet ihr in Antorus, der Brennende Thron auch ein neues Tier-Klassenset erbeuten können. Die Tier-21-Klassensets bringen neue Optiken für alle Klassen sowie einzigartige Setboni für alle Spezialisierungen ins Spiel. Diese Setboni werden in WoW Patch 7.3.2 noch einmal überarbeitet, so dass sie besser für die Klassen verwendbar werden. Teilweise waren sie in den vorherigen Versionen auch einfach zu stark.

Falls ihr euch die Tier-21-Klassensets noch nicht angeschaut habt, könnt ihr das in unserer Bildergalerie nachholen.

Anpassungen an Klassen, Erfolgen und weitere Neuheiten

Der Patch enthält zudem zahlreiche neue Dialoge von bekannten Charakteren im Spiel. Diese lassen, wenn man sich jene anhört, auf das Ende der Erweiterung hindeuten, demnach solltet ihr euch die in den Testdaten gefundenen Sound-Dateien nur anhören, wenn ihr kein Problem mit Spoilern habt. Besonders die Dialoge von Illidan, Malfurion, Illidan und Tyrande haben es sich in Anbetracht der Entwicklung der Geschichte in WoW: Legion in sich.

Ihr findet die entsprechenden Dateien auf dem Youtube-Kanal der englischensprachigen Webseite MMO-Champion. Ebenso könnt ihr auf der englischen Webseite die Anpassungen an den Klassen sowie Erfolgen und anderen Dingen nachlesen. Eine deutsche Variante der Änderungen ist bislang nicht verfügbar.