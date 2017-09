WoW: Legion - Netherlichttiegel Guides - Die besten Stufe-2-Upgrades für alle Klassen

Mit dem Netherlichttiegel bekommt ihr die Möglichkeit, Relikte individuell aufzuwerten und so eure Artefaktwaffe weiter zu verstärken. Seitdem die Reliktschmiede aus WoW Patch 7.3 zugänglich ist, haben sicherlich einige von euch schon überlegt, welche Optionen bei den Aufwertungen ihrer Relikte die beste für ihre Klasse darstellen. Genau diese Frage wollen wir heute in unserem Netherlichttiegel Guide zu allen Spezialisierungen beantworten.

Allgemeines zu den Upgrades für eure Spezialisierung

Wer sich vorab über den Netherlichttiegel informieren möchte, kann dies in unserer Übersicht zum WoW Patch 7.3 Feature Nethertiegel tun. Falls ihr im Spiel noch nicht so weit seid und euch das Raumschiff Vindikaar anschauen wollt, könnt ihr das im nachfolgenden Video machen. Auf der Vindikaar befindet sich nämlich auch die Reliktschmiede.



World of Warcraft: Legion - Der Weg nach Argus 14 weitere Videos

Das erste Upgrade eines Reliktes stellt immer eine Aufwertung der Gegenstandsstufe eurer Waffe dar. Hier könnt ihr also nicht viel wählen und somit ist es klar, dass ihr alle drei Relikte mit der jeweiligen Option aufwerten wollt. Doch ab der zweiten Stufe des Netherlichttiegels sieht das Ganze schon etwas anders aus. Schließlich bieten euch die Schatten- und Lichtoptionen insgesamt 12 verschiedene Eigenschaften zur Auswahl, die für Klassen und Spezialisierungen unterschiedlich gut sind.

Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, bieten die einzelnen Optionen, die euch im Netherlichttiegel zur Verfügung stehen, eine eher gute oder schlechte Wahl. Dadurch, dass die angegebenen Optionen immer zufällig sein wird, kann es sich teilweise anbieten, ein anderes Relikt zu verwenden, wenn die Optionen bei diesem besser ausfallen würden, als bei eurer ersten Wahl.

Dadurch, dass die Wahl der Stufe-2-Aufwertungen grundlegend wichtig für die Option in der dritten Stufe sind, müsst ihr hier schon daran denken, welches dritte Upgrade ihr für das Relikt auswählen möchtet. Wollt ihr zum Beispiel das links Stufe-2-Upgrade für ein Relikt nutzen, könnt ihr nicht das rechte Stufe-3-Upgrade erreichen, da die Verbindung zwischen den Stufen fehlt.

Wir zeigen euch, für welche Option ihr euch beim zweiten und dritten Upgrade entscheiden solltet, wenn diese für das jeweilige Relikt zur Verfügung steht. Pro Spezialisierung haben wir euch eine Tabelle mit den entsprechenden Wertigkeiten der Aufwertungen aufgelistet.

Die besten Upgrades im Netherlichttiegel für Dämonenjäger

Für den Verwüstungs-Dämonenjäger lassen sich die Stufe-2-Upgrades in ihren Wertigkeiten entsprechend der Gegenstandsstufe einteilen. So geben manche Eigenschaften nämlich umgerechnet ein höheres Itemlevel für eure Artefaktwaffe als andere. So könnt ihr entscheiden, welche Aufwertung für eure Relikte die besten sind.

Für Rachsucht-Dämonenjäger kann unterschieden werden zwischen Eigenschaften, die euch als Tank in mythischen Schlüsselstein-Dungeons oder aber in Schlachtzugsinstanzen verbessern. Ihr könnt auch hier unterscheiden zwischen Eigenschaften, die euch länger überleben lassen, und Eigenschaften, den euren Schadensoutput erhöhen.

Netherlichttiegel Stufe-2-Upgrades für Verwüstung

Relikt-Eigenschaft Umgerechnetes Itemlevel Peinigt die Schwachen Gegenstandsstufe der Waffe plus 7. Lichtinfusion Gegenstandsstufe der Waffe plus 7. Im Schoß des Lichts Gegenstandsstufe der Waffe plus 6. Schattenbindung Gegenstandsstufe der Waffe plus 6. Chaotische Finsternis Gegenstandsstufe der Waffe plus 6. Schocklicht Gegenstandsstufe der Waffe plus 5. Lichtgeschwindigkeit Gegenstandsstufe der Waffe plus 4. Mörderische Absichten Gegenstandsstufe der Waffe plus 4. Meister der Schatten Gegenstandsstufe der Waffe plus 3. Finstere Sorgen Gegenstandsstufe der Waffe plus 2. Andere Stufe-2-Eigenschaften Gegenstandsstufe der Waffe plus 0.

Netherlichttiegel Stufe-2-Upgrades für Rachsucht

Auswahl, um mehr Schaden austeilen zu können:



Relikt-Eigenschaft Defensive/Offensive Peinigt die Schwachen Offensive Schattenbindung Offensive Finstere Sorgen (wird stärker, wenn mehr Gegner vorhanden sind) Offensive Chaotische Finsternis Offensive Schocklicht Offensive Lichtgeschwindigkeit Offensive Meister der Schatten Offensive Mörderische Absichten Offensive Lichtinfusion Offensive Im Schoß des Lichts Offensive Refraktionshülle Offensive Umarmung des Lichts Offensive

Auswahl, um länger/besser überleben zu können:



Relikt-Eigenschaft Defensive/Offensive Meister der Schatten Defensive Lichtgeschwindigkeit (nur, wenn ihr unter 20 % Tempowertung besitzt, ansonsten rutscht diese Eigenschaft auf Platz 5 der Liste) Defensive Mörderische Absichten Defensive Refraktionshülle Defensive Umarmung des Lichts Defensive Schocklicht Defensive Schattenbindung Defensive Chaotische Finsternis Defensive Im Schoß des Lichts Defensive Lichtinfusion Defensive Peinigt die Schwachen Defensive Finstere Sorgen Defensive

