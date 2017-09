WoW: Legion - Guter Suramariter - So erhaltet ihr den Questerfolg - Guide für Suramar

In World of Warcraft: Legion gibt es so einige Erfolge, die ihr seit Release der Erweiterung freispielen könnt. Unter anderem den Erfolg 'Guter Suramariter', den ihr auch für die Fluglizenz auf den Verheerten Inseln erlangen müsst. Denn 'Guter Suramariter' gehört zu dem Teilerfolg 'Meister der Lehren von Legion', welcher wiederum für den Pfadfinder der Verheerten Inseln benötigt wird.

Falls ihr euch nun fragt, was ihr für den Erfolg 'Guter Suramariter' erledigen müsst und wie die einzelnen Kapitel in Suramar ablaufen, seid ihr hier genau richtig. Wir haben euch zu jedem Kapitel einen kurzen Guide erstellt und somit erfahrt ihr alles Wichtige zum wohl umfangreichsten Questerfolg in WoW: Legion.

Allgemeine Informationen zum Erfolg Guter Suramariter

Mit diesem Erfolg könnt ihr erst beginnen, wenn ihr die ersten 40 Quests im Gebiet Suramar erledigt habt. Ihr müsst ihn sozusagen erst freispielen, um an ihm arbeiten und die einzelnen Kapitel abschließen zu können. Sobald ihr den Erfolg 'Nachtsüchtig aber nicht allein' erlangt und somit alle wichtigen Beziehungen zu den Nachtsüchtigen aufgebaut habt, geht es mit 'Guter Suramariter' weiter.

Hinweis: Manche Questgeber werden nicht mit euch sprechen, wenn sie nicht satt sind. Das bedeutet, dass ihr ihnen erst Uraltes Mana geben müsst, bevor ihr die Aufgaben für sie erledigen könnt.

Sechs der Geschichtsstränge vom Erfolg werden als Hauptquests angesehen und sind stark an eure Rufstufe bei den Nachtsüchtigen gebunden. Manche der Quests könnt ihr erst starten, wenn ihr eine bestimmte Stufe erlangt habt - Zum Beispiel die Quest 'Wie Motten in das Licht' für den Geschichtsstrang Blut und Wein, die ihr erst annehmen könnt, wenn ihr die Rufstufe wohlwollend erreicht habt.

Die letzten fünf Geschichtsstränge hingegen sind Seitenquests und ihr könnt sie starten, wann immer ihr möchtet, sobald ihr 'Nachtsüchtig aber nicht allein' freigespielt habt. Um 'Guter Suramariter' letztendlich auch abzuschließen, werden auch diese fünf Stränge benötigt, daher solltet ihr sie auf keinen Fall auslassen.

Die einzelnen Geschichtsstränge für Guter Suramariter

Insgesamt besteht der Erfolg aus elf verschiedenen Geschichtssträngen, von denen ihr wie erwähnt sechs nach Reihenfolge erledigen müsst und fünf im Anschluss nach freiem Ermessen. Die optionalen Quests solltet ihr nebenbei auf jeden Fall auch erledigen, denn sie geben euch zusätzliche Belohnungen wie Rufpunkte bei den Nachtsüchtigen, Artefaktmacht und Portale in Suramar.

Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr die einzelnen Geschichtsstränge erledigt und welche Voraussetzungen ihr für den Abschluss erfüllen müsst. Ihr erfahrt, wo ihr die allererste Quest für das Kapitel annehmt, welche Belohnung ihr am Ende erhaltet und nach welcher Quest ihr den Teilerfolg abschließt.

Kapitel für Teilerfolg Nachtsüchtig aber nicht allein

Ihr müsst die folgenden Kapitel komplett abschließen, um den Teilerfolg 'Nachtsüchtig aber nicht allein' zu erlangen und so die optionalen Quests freizuschalten.

Ein uraltes Geschenk

Questanzahl: 8

Startpunkt der 1. Quest: Uraltes Samenkorn

Letzte Quest: Die Bürde des Talwandlers

Belohnung(en) für Endquest: Arkaner Samenbehälter, Berührung des Arcan'dor

Freigeschaltete Weltquests: Die Gefallenen, Huschende Versuchsobjekte

Ihr sollt den Signalgeber von Fal'adora (im Norden von Falanaar) aktivieren, damit das Samenkorn nicht ausstirbt, welches ihr gefunden habt. Ihr nehmt das Samenkorn und setzt es in den Signalgeber. Großtelemant Oculeth wird euch nach Meredil zurückholen und ihr habt danach euren ersten Teleportationsstein in Suramar freigespielt. Im Anschluss könnt ihr das Portal in Meredil nutzen, um schnell nach Falanaar zu gelangen.

Das Mondsichelforum

Questanzahl: 9 und 4 optionale Aufgaben

Startpunkt der 1. Quest: Erste Arkanistin Thalyssra

Letzte Quest: Thalyssras Heimstatt

Belohnung(en) für Endquest: Arkane Verstärkung, Verzauberte Nachtgeborenenmünze

Freigeschaltete Weltquests: Ein Trank der Hoffnung, Geheime Korrespondenz, Den Reichtum teilen, Ein Spion unter uns, Befreiung der Entführten

Für die Anführerin der Nachtsüchtigen sollt ihr ihr Anwesen durchsuchen und drei Verstärkerbruchstücke besorgen. Diese müsst ihr, nachdem ihr sie gefunden habt, zu einem Arkanverstärker zusammenfügen und zu Thalyssra zurückbringen. Ihr müsst dafür in den äußersten Osten von Suramar (die Stadt) reisen und dort nach den drei Items suchen.

Um dorthin zu gelangen, nehmt ihr am besten Flugpunkt Purpurdickicht und danach den Pfad, der im Süd-Osten vor euch liegt. Dieser führt euch direkt zur Küste, wo auch Thalyssras Anwesen liegt. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht die Aufmerksamkeit zu vieler Gegner aus der Stadt auf euch zieht, denn diese können ganz schön hart zuschlagen. Die drei Gegenstände sammelt ihr einfach ein und benutzt sie dann, wenn sie in eurem Inventar liegen, um den Verstärker zu bauen.

Blut und Wein

Voraussetzungen: Erreicht Wohlwollend bei den Nachtsüchtigen.

Questanzahl: 16 und 1 optionale Aufgabe

Startpunkt der 1. Quest: Vanthir

Letzte Quest: Und sie werden erzittern

Belohnung(en) für Endquest: Verzauberte Nachtgeborenenmünze

Freigeschaltete Weltquests: Das erfüllte Soll, Ungezieferbehandlung, Kräfte sammeln, Mächte der Unterdrückung

Zusatzdetails: Für die Quest Wo Worte nicht ausreichen benötigt ihr 800 Uraltes Mana, um Arluin zu bestechen. Ihr solltet das Mana also schon vor diesem Schritt zusammen haben.

Nachdem ihr im Westen der Stadt drei verschiedene NPCs rekrutiert und Aufseher Durant erledigt habt, sollt ihr mit Vanthir sprechen. Dieser befindet sich ganz im Südwesten der Stadt und als Belohnung gibt euch euch Durants Manafläschchen. Jenes erhöht die maximale Menge von uraltem Mana, das ihr tragen könnt, um 300. Des Weiteren gibt es für diesen Questschritt das Mal der Schurken und somit einen ganzen Batzen Artefaktmacht.

Um Blut und Wein abzuschließen, kehrt einfach nach diesen Quests in Suramar nach Meredil zurück und sprecht dort mit der Anführerin Thalyssra.

Staatskunst

Voraussetzungen: 8000/12000 Rufpunkte auf Stufe wohlwollend bei den Nachtsüchtigen

Questanzahl: 9 und 4 optionale Aufgaben

Startpunkt der 1. Quest: Ly'leth Lunastre

Letzte Quest: Ly'leths Champion

Belohnung(en) für Endquest: Mondscheingötze

Freigeschaltete Weltquests: Erpressung von Haus Stelleris, Kräfte sammeln, Unaussprechliche Kollaborateure

Zusatzdetails: Ihr schaltet während dieses Geschichtsstrangs euren Zugang zum Hof der Sterne und dem Arkus frei. Ihr benötigt für die zweite Quest der Reihe 1200 Uraltes Mana.

Für Ly'leth Lunastre sollt ihr ein Ehrenduell austragen. Sie erklärt euch, dass wenn sie verlieren würde, sie ihren Titel an Coryn Stelleris abgeben müsse, was sie natürlich nicht will. Aus diesem Grunde sollt ihr für sie kämpfen, was sie auch nicht als allzu schwer erweist. Nehmt die Verkleidung an, die euch Ly'leth anbietet und stattet danach Coryn einen Besuch ab. Er befindet sich nördlich von eurem Treffpunkt mit Ly'leth.

Danach müsst ihr Coryn töten und erneut mit eurer Auftragsgeberin sprechen, um die Quest abzuschließen.

Eine ausufernde Krise

Voraussetzungen: 7000/21000 Rufpunkte auf Stufe respektvoll bei den Nachtsüchtigen

Questanzahl: 5 und 1 optionale Aufgabe

Startpunkt der 1. Quest: Talwandler Farodin

Letzte Quest: Der Stoff der Träume

Belohnung(en) für Endquest: Traumträne

Für diesen Geschichtsstrang müsst ihr in den Smaragsgrünen Alptraum und dort die [Geläuterte Lebensessenz für Talwandler Farodin besorgen. Dieses Essenz soll verhindern, dass Arcan'dor (der Baum in Meredil) vollständig von der Arkanen Magie verschlungen wird. Sie soll das Gleichgewicht wiederherstellen und so gewährleisten, dass Meredil bestehen bleiben kann.

Um die Essenz zu finden, müsst ihr den Endboss Xavius in der Raidinstanz töten. Es ist dabei übrigens egal, in welchem Schwierigkeitsgrad ihr das macht. Nach seinem Ableben werdet ihr die Geläuterte Lebensessenz neben Cenarius liegen sehen – diese könnt ihr dann ganz einfach einsammeln. Demnach müsst ihr nicht den Boss plündern, um das Questitem zu erhalten.

Zeit der Veränderung

Voraussetzungen: 20000/21000 Rufpunkte auf Stufe respektvoll bei den Nachtsüchtigen

Questanzahl: 8

Startpunkt der 1. Quest: Talwandler Farodin

Letzte Quest: Arcan'dor, Geschenk der uralten Magier

Belohnung(en) für Endquest: Arkfrucht

Um den Arcan'dor für die bevorstehende Reife und während des großen Wachstumsschubes mit Energie zu versorgen, müsst ihr alle Leylinienzuleitungen in Suramar aktivieren. Dafür bekommt ihr dann auch den Erfolg Leylinien-Bling. Weitere Informationen bekommt ihr auch in unserem Guide zum Thema Leylinienzuleitungen in Suramar[/url]. Danach müsst ihr Materialien besorgen, damit Valtrois ein Warpfeld erzeugen kann. Dieses soll ebenfalls dem Energiezufluss von Arcan'dor dienen.

Danach müsst ihr Arkusschnittstellen der Lunastrepassage versiegeln, damit der geplante Manasturm Shal'Aran und den großen Baum auch erreichen kann. Die Koordinaten der Schnittstellen lauten 45/76, 49/62 und 59/59. Um an den Arkus zu gelangen, müsst ihr euch das Zentrum Suramars genauer anschauen und so einen Langstreckentransport ermöglichen.

Im Anschluss werdet ihr zusammen mit Arluin und Thalyssra in den Arkus entsandt. Dort spielt ihr ein Solo-Szenario (startet bei Oculeth) und sabotiert dort die Nachtflussleitung, werdet Zeuge eines traurigen Ereignisses und erlebt die Ankunft des Manasturms in Shal'Aran. Kehrt ihr danach zu Arcan'dor zurück, hat sich dieser in einen prächtigen Manabaum verwandelt. Zu diesem Zeitpunkt bekommt ihr den Erfolg 'Nachtsüchtig aber nicht allein'.

