WoW: Legion Patch 7.3 - Armee des Lichts - So könnt ihr für die Fraktion Ruf farmen

Wenn in World of Warcraft neue Kontinente oder Zonen ins Spiel gebracht werden, gibt es meistens auch neue Fraktionen. So ist es auch in WoW Patch 7.3 der Fall, dass zwei neue Fraktionen implementiert wurden, für die ihr ab sofort Ruf farmen könnt. Wir wollen euch die Ruffraktion Armee des Lichts in unserer Übersicht genauer vorstellen.

World of Warcraft: Legion - Schatten von Argus Trailer 14 weitere Videos

Die Armee des Lichts werdet ihr auf Argus kennenlernen, wenn ihr die Vindikaar freigespielt und eure ersten Schritte auf dem neuen Kontinenten getan habt. Die tapfersten Krieger der Draenei folgten einst der Höchsten der Naaru Xe'ra auf einem ewigen Feldzug durch den Kosmos. Ihr Plan: der Brennenden Legion das Ende bringen. Seither schließen sich immer mehr Überlebende der Armee an.

Belohnungen bei der Armee des Lichts

Eine Ruffraktion wäre sicherlich nur halb so interessant, wenn es keine schicken Belohnungen für euch geben würde. Für diese müsst ihr bestimmte Rufstufen erreichen und das ist auch bei der Armee des Lichts der Fall. Unter anderem erwarten euch ein cooles Reittier, eine permanente Verstärkungsrune, ein Wappenrock sowie einige weitere Items wie Rezepte für Juwelenschleifer.

Alle Gegenstände der Armee des Lichts könnt ihr bei der Fraktionshändlerin Verteidigerin Jaelaana auf der Vindikaar erwerben.

Gegenstand Details Rufstufe Kosten Sonnenglut Ein Getränk, das euch leicht leuchten lässt. Neutral 4 Gold 75 Silber Technik: Glyphe 'Lichtbrut' Technik für Priester-Glyphe Freundlich 100 Gold Vorlage: Massensondierung von Empyrium Vorlage für Juwelenschleifer Freundlich 9 Gold Besticktes lichtgeschmiedetes Tuch Umhang mit Itemlevel 900 Wohlwollend 500 Gold Segen des Lichtjüngers Schulterverzauberung für Ursargerit Respektvoll 200 Gold Vorlage: Empyriumkrone des Kosmos Vorlage Rang 2 für Juwelenschleifer Respektvoll 2.000 Gold Vorlage: Empyriumkrone der Tiefen Vorlage Rang 2 für Juwelenschleifer Respektvoll 2.000 Gold Vorlage: Empyriumkrone der Elemente Vorlage Rang 2 für Juwelenschleifer Respektvoll 2.000 Gold Vorlage: Empyriumkrone der Titanen Vorlage Rang 2 für Juwelenschleifer Respektvoll 2.000 Gold Pläne: Empyriumbrustplatte Pläne Rang 2 für Schmiede Respektvoll 2.000 Gold Muster: Infernalische Schulterschützer Muster Rang 2 für Lederverarbeiter Respektvoll 2.000 Gold Muster: Infernalische Schiftung Muster Rang 2 für Lederverarbeiter Respektvoll 2.000 Gold Schnittmuster: Lichtgewirkte Bundhosen Schnittmister Rang 2 für Schneider Respektvoll 2.000 Gold Wappenrock der Armee des Lichts Wappenrock Ehrfürchtig 300 Gold Lichtgeschmiedete Verstärkungsrune Unbegrenzte Verstärkungsrune Ehrfürchtig 50.000 Gold Lichtgeschmiedete Kriegspanzerung Reittier Ehrfürchtig 500.000 Gold

Belohnungen für Paragon-Rufstufe

Habt ihr die Rufstufe 'Ehrfürchtig' bei der Armee des Lichts erreicht, gibt es weiterhin die Möglichkeit, Ruf für die Fraktion zu farmen. Dadurch füllt ihr die Paragon-Rufstufe, welche 10.000 Rufpunkte besitzt. Als Belohnung bekommt ihr eine 'Leuchtende Feldkiste' sowie einen ganzen Batzen Artefaktmacht durch das Item 'Tugend des Lichts'.

In der Kiste könnt ihr dann mit etwas Glück eines von drei Reittieren oder ein Spielzeug finden.

Rachsüchtiger Teufelszermalmer - Violetter, heiliger Elekk.

Gesegneter Teufelszermalmer - Blauer, heiliger Elekk.

Glorreicher Teufelszermalmer - Gelber, heiliger Elekk.

Leuchtende Feldkiste – Spielzeug

So könnt ihr für die Armee des Lichts Ruf farmen

Für die Armee des Lichts könnt ihr auf verschiedenen Wegen Ruf farmen. Ihr solltet die Rufstufe 'Freundlich' erreicht haben, wenn ihr die Story-Questreihe in Argus erledigt habt. Im Anschluss könnt ihr mit den wöchentlichen Quests, Welt- und Abgesandten-Quests sowie Argus-Missionen weiteren Ruf farmen.

Wöchentliche Quests

Wenn ihr die Haupt-Questreihe auf der Vindikaar abgeschlossen habt, werden euch zwei wöchentliche Quests zur Verfügung stehen. 'Invasionsoffensive' und 'Die antorische Kampagne unterstützen' gewähren euch bei Abschluss 250 respektive 75 Rufpunkte bei der Fraktion.

Welt- & Abgesandten-Quests

Den wohl größten Teil an Rufpunkten für die Armee des Lichts erhaltet ihr durch Weltquests auf Argus. Jede der Quests, die mit der Fraktion gekennzeichnet ist, gewährt euch 75 Rufpunkte bei Abschluss. Ihr findet die Weltquests für die Armee des Lichts nur in Krokuun und der Antorischen Ödnis. Um diese freizuschalten, müsst ihr übrigens erst die entsprechenden Kampagnen-Quests auf Argus erledigen.

Die Abgesandten-Quest erfordert, dass ihr vier Weltquests der Armee des Lichts abschließt. Ihr bekommt als Belohnung 1500 Rufpunkte für die Fraktion.

Argus-Missionen

Eine weitere Möglichkeit, an Ruf zu gelangen, ist die Erledigung von Argus-Missionen in eurer Ordenshalle. Die beiden Missionen, die euch 'Insignien der Armee des Lichts' gewähren, sind 'Jämmerliche Echos' und 'Kein Zurück'. Ihr bekommt für die normalen Insignien 75 Rufpunkte und für die großen Insignien gleich 750. Die großen Insignien erhaltet ihr je nach Gewinnchance als Bonus, wenn ihr die Mission mit über 100 % Wahrscheinlichkeit abschließt.

Seelensteine von Dämonen

Zu guter Letzt könnt ihr mit etwas Glück bei den seltenen Elitegegnern auf Argus das Item 'Seelenstein eines Dämons' erbeuten. Bei Benutzung bekommt ihr 1000 Rufpunkte für die Argus-Fraktion sowie allen Fraktionen auf den Verheerten Inseln.