In World of Warcraft: Cataclysm kamen insgesamt acht neue Dungeons ins Spiel, welche mit neuen Gegnern und Abenteuern auf euch warteten. Im Laufe der Zeit und den danach erschienenen Erweiterungen wurden immer wieder neue Instanzen ins Spiel gebracht, jedoch könnt ihr den Cataclysm-Dungeons natürlich auch aktuell noch einen Besuch abstatten.

Wer sich für die Geschichte der Erweiterung oder ganz einfach Transmogrifikations-Gegenstände interessiert, wird hier auf dieser Seite jeweils ein Walkthrough zu allen Instanzen finden. Doch auch könnte es sein, dass ihr mit Zwei- oder Drittcharakteren unterwegs seid und daher den Dungeons aus der damaligen Erweiterung noch einmal besuchen wollt. Auch für diese Spieler sowie fleißige Zeitwanderer bieten sich unsere Taktik-Videos zu Cataclysm durchaus an.

Wir beantworten euch in den Videos alle möglichen Fragen zu den Cataclysm-Dungeons - Wie beispielsweise, wie viele und welche Bossgegner euch in den Dungeons erwarten, auf welche Mechaniken ihr besonders Acht geben solltet und was es für Besonderheiten am Design der Instanzen gibt.

Burg Schattenfang (Shadowfang Keep) – Heroisch

Burg Schattenfang ist eine verfluchte Festung im südlichen Teil des Silberwaldes, in der Nähe des Dorfes Lohenscheit. Sie diente dem bösartigen Erzmagier Arugal und seinen Worg-Abkömmlingen als Operationsbasis. Nachdem Arugal von Agenten der Horde getötet wurde, war das Schloss verlassen, aber nicht für lange. Lord Godfrey, ein Verräter an jeweils den Gilneanern und Verlassenen, wohnt nun dort, gemeinsam mit seinen Untergegeben und den Geistern der Toten.

Grim Batol (Mit Audiokommentar)

Majestätisch ragt die Festung Grim Batol weit über dem sumpfland. Einst zwergisch, später orcisch, mittlerweile beherrscht von den Wildhammer- und Schattenhammer Clans. Noch immer bietet diese Festung ausreichend Unterschlupf für ganze Scharen von Gegnern. Ihr werdet euch Drachen, Kultisten und anderen wohlbekannten Gegnertypen entgegensehen. Mit einer äußerst hohen Gegnerdichte wird diese Instanz zumindest zu Beginn ein harter Brocken.

Schwarzfelshöhlen (Blackrock Caverns)

Im Zuge der Komplettüberarbeitung des Schwarzfels wird auch eine vollständig neue Instanz eingefügt. Die Schwarzfelshöhlen sind eine Instanz für den Levelbereich 80-83. Nach dem Ausbruch von Todesschwinge hat der Schattenhammer-Clan im Auftrag von Todesschwinge dort einen Außenposten errichtet.

Ganz im Stile der bekannten Schwarzfels-Instanzen sind auch die Schwarzfelshöhlen eine Instanz voller Lava und Geröll. Allerdings gibt es neue Belohnungen, Gegner und Baustile. Die Schwarzfelshöhlen sind keine aufgewärmte Version der bisherigen Schwarzfels-Instanzen. Verteidigt werden die Schwarzfelshöhlen von insgesamt 5 Bossen.

Der Steinerne Kern (Stonecore)

Tief unter den Kontinenten liegt Tiefenheim. Lange Zeit war es das Heim von Todesschwinge, sein Reich, sein Zufluchtsort. Doch nach seinem Ausbruch war der Weg für die Sterblichen frei. Nun erkunden Allianz und Horde die eindrucksvollen Gebiete von Tiefenheim. Wände voller Kristalle, die kunstvoll in den Lichtern der Besucher flackern. Monstren die skuriler wirken als je zuvor. Inmitten von Tiefenheim liegt der steinerne Kern.

Diese 5er Instanz passt optisch perfekt zum Gebiet, in dem sie gelegen ist, und vertieft die Story noch weiter. Neben den beeindruckenden Steindrachen, trefft ihr weitere Anhänge des Twilight Hammer Clans und Würmer, die aus Ringen bestehen. Nebenbei dürft ihr alles in dieser bisher einzigartigen Kulisse von Tiefenheim genießen. Ihr müsst euch im steinernen Kern mit 4 Bossen messen.

Thron der Gezeiten (Throne of Tides)

Der Thron der Gezeiten ist eine wunderschöne Instanz für Level 80-83, und auf dem heroischen Modus auf Stufe 85. Erreichbar durch die abyssischen Tiefen, in denen euch ein Strudel direkt vor den Instanzeingang zieht. Schon kurz nach dem eintreffen könnt ihr die wunderschön gestalteten Fenster und ihre neuen Wassereffekte bewundern.

Solltet ihr einfach nur durch die Instanz wollen, sollte es euch wenig kümmern, jedoch um Quests für diese Instanz zu bekommen muss man die Zone Vashj’ir durchquesten, was eine echte Aufgabe ist: weit über 150 Quests warten auf ihre Erfüllung. Doch die Mühe lohnt sich. Neben dem Gebiet selbst ist auch diese Instanz ein optisches Highlight unter den Neuerungen. In dieser Instanz werden euch 4 Bosse gegenüberstehen.

Die Todesminen (The Deadmines) – Heroisch

Tief unter den Minen von Mondbruch im südwestlichen Westfall liegen die Todesminen, ein Ort voller Geheimnisse und Heimtücke. Trotz dem Tod des Anführers der Bruderschaft der Defias, Edwin van Cleef, durch eine bürgerliche Widerstandsorganisation der Allianz sind die Todesminen weiterhin der sicherste Verstecksort der Bruderschaft.

Hier schuften die Überlebenden von Edwins Mannschaft gemeinsam mit neuen Rekruten für die Fertigstellung des großen Piratenschiffs mit dem das Königreich Sturmwind gestürzt werden kann. Die Vorbereitung läuft unter den wachsamen Augen von "Kapitän" Krümel... und Vanessa van Cleef ab.

Die verlorene Stadt der Tol'vir (The Lost City of the Tol'vir)

Tol’vir in Uldum, dem Land der Titanen, weist wie die gesamte Zone einen starken ägyptischen Charakter auf. Zwischen Pyramiden, Statuen und Gräbern kämpft ihr euch durch die Instanz unter freiem Himmel. Ihr trefft neben den katzenähnlichen Tol’vir, die die Stadt bewohnen, ebenfalls auch auf ein Silithiden-Volk der Qiraj.

Vortexgipfel (Vortex Pinnacle)

Wer nicht schwindelfrei ist, sollte sich am Besten vorher an seinen Gruppenmitgliedern anschnallen, denn es geht hoch hinaus. Im südlichen Uldum gelegen, mit einer erforderlichen Stufe von 81, wartet diese Instanz auf euch. Ihr trefft hier die Luftelementare, die einen Pakt mit Todesschwinge eingingen, und nun Uldum überfallen. Diese Instanz hält drei Bosse für euch bereit.



Habt ihr einen Favorit gefunden, wenn es um die Instanzen in Cataclysm geht? Welches Dungeon findet ihr am besten? Habt ihr eventuell damals schon gespielt und alle Bosse zeitnah das erste Mal erlegt oder habt ihr die Dungeons erstmals durch die Zeitwanderungen kennengelernt? Wir freuen uns auf eure Kommentare!