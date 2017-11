0 0

Im neuen Addon zu World of Warcraft werden die klassischen Raid-Tier-Sets abgeschafft, wie die Verantwortlichen bei Blizzard nun verraten haben. Demnach wird Battle for Azeroth den Fokus auf das neue Azerite-System legen, das eurem Charakter noch mehr Power verleihen soll.

„Mit Sets und kosmetischen Items haben wir immer wieder neue Dinge ausprobiert“, so Ian Hazzikostas, Game Director von World of Warcraft: Battle for Azeroth. „Wir haben aktuell keine Pläne, die klassischen Raid-Tier-Sets weiterzuführen. Die Ausrüstung wird stattdessen optisch auf den Ort ausgelegt, von dem sie stammt. Mit dem Azerite-System wollen wir zudem mehr Optionen zum Ausprobieren bieten. Ich denke, dass sich Klassen-Sets im Laufe der Jahre in World of Warcraft enorm verändert haben. Damals musste man innerhalb von sechs bis acht Monaten ein Gebiet abfarmen, um acht Teile des Sets zu bekommen. Mit den kleineren Sets kommt man nun schneller an Set-Items. Das sorgt dafür, dass die Item-Slots quasi gesperrt bleiben und die eigene Wahl einschränken. Das fühlt sich aktuell mehr wie ein Schritt zurück an.“



Das neue Azerite-System

In World of Warcraft: Battle for Azeroth wird euch ein Medaillon gegeben, das ihr während der gesamten Erweiterung tragt. Dieses ersetzt quasi die Artefaktwaffen, die es bereits in Warlords of Draenor gab. Azerite, die kristalline Machtquelle dieses Medallions, findet sich auf vielen Inseln der Erweiterung. In kleinen Gruppen (3 Spieler) begebt ihr euch auf Missionen, um diese zu sammeln und dadurch neue Kräfte zu entfesseln.

