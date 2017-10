World of Warcraft - WoW Download - So könnt ihr den Client herunterladen und installieren

Wir zeigen euch, wie ihr einen World of Warcraft-Account anlegt und welche Schritte ihr von der Anmeldung im Battle.net bis zum Download des Spielclients durchführen müsst. Außerdem stellen wir euch an dieser Stelle die Links zum WoW Client zur Verfügung. Damit steht eurem ersten Besuch in Azeroth nichts mehr im Wege.

Habt ihr euch entschlossen, Blizzards MMORPG World of Warcraft einfach mal auszuprobieren, müsst ihr euch zuerst einen Blizzard-Account erstellen. Mit diesem könnt ihr dann ganz einfach die World of Warcraft: Starter Edition herunterladen und eure ersten Schritte in Azeroth wagen. Wie das funktioniert, erklären wir euch nachfolgend.

So erstellt ihr euren Account und ladet das Spiel herunter

Um das Spiel überhaupt runterladen zu können, benötigt ihr den Blizzard-Client sowie einen entsprechenden Blizzard-Account. Bei uns könnt ihr euch den WoW-Client für PC oder den Mac herunterladen, um euch dann nur noch einzuloggen und losstarten zu können.

eu.battle.net öffnen Blizzard-Account erstellen (kostenlos) In Blizzard-Account einloggen E-Mail-Adresse bestätigen In der Blizzard-Accountübersicht World of Warcraft auswählen World of Warcraft: Starter Edition-Account erstellen Clientprogramm herunterladen (WoW Client für Windows oder WoW Client für Mac) und installieren Blizzard-Client starten und einloggen WoW Download im Client starten und spielen

Ihr könnt euch den WoW Client für Windows oder den WoW Client für Mac in unserem Downloadbereich herunterladen. Führt das Programm ganz einfach auf eurem PC oder Mac aus und installiert dieses. Dadurch müsst ihr dann nicht mehr separat den Blizzard-Client herunterladen und könnt direkt loslegen.

Schritt für Schritt nach Azeroth

Es soll sie noch geben. Neuankömmlinge in Azeroth oder jene, die von den vielfältigen Abenteuern gehört haben und nun Interesse daran haben World of Warcraft anzuspielen. Als Starthilfe gibt es unzählige Einsteigerguides, die euch helfen, das Spielprinzip zu verstehen, euren Helden zu erstellen und die ersten Schritte in Azeroth zu machen.

Allerdings gibt es für viele Nachwuchshelden in World of Warcraft bereits vor den ersten Schritten im Spiel große Fragezeichen, z.B.: Wie komme ich an das Spiel? Muss ich mir das Spiel im Laden kaufen oder kann ich es auch per Download erhalten? Wie funktioniert das mit dem Download? Was ist ein Blizzard-Account?

Euer eigener Blizzard-Account

Zunächst dürft ihr euch der Herausforderung stellen, einen Blizzard-Account anzulegen. Dies macht ihr auf der offiziellen Webseite von Blizzard. Der Account dient euch in der Folge zur Verwaltung eurer Blizzardspiele und gibt zudem die Möglichkeit alle Blizzarddienste sowie den Support wahrzunehmen. Die Erstellung des Accounts ist kostenlos. Um einen Account anzulegen, geht ihr in der Menuleiste am oberen Rand der Website auf die Option einen Account erstellen.

Auf der folgenden Seite müssen alle notwendigen Kontaktinformationen eingegeben werden. Beachtet bitte hierbei, dass einige der Informationen, etwa euer Name und die Sicherheitsfrage, nicht mehr nachträglich geändert werden können. Zusätzlich ist ebenfalls zu beachten, dass bei Minderjährigen die Anmeldung durch die Eltern erfolgen muss. Hierzu gibt es ein gesondertes Anmeldeformular.

Abschließend müsst ihr noch den verschiedenen Nutzungsbestimmungen und Richtlinien von Blizzard zustimmen und schon habt ihr euren Blizzard-Account erfolgreich erstellt. Wichtig für das spätere Einloggen ist, dass die angegebene E-Mail Adresse als Accountname gilt.

World of Warcraft Download

Nachdem der Account erfolgreich erstellt worden ist, loggt ihr euch in euren Blizzard-Account ein. Nebenbei solltet ihr darauf achten, dass ihr eurem E-Mailpostfach einen kurzen Besuch abstattet und eure E-Mail Adresse verifiziert. Hierzu wird euch Blizzard eine E-Mail geschickt haben, die einen Bestätigungslink enthält, den ihr anklicken müsst.

Auf der Übersichtsseite eures Accounts könnt ihr diesem jetzt World of Warcraft hinzuzufügen. Blizzard bietet mit der kostenlosen World of Warcraft: Starter Edition eine hervorragende Möglichkeit, das Spiel kennen zu lernen. Hierzu geht ihr einfach auf World of Warcraft und klickt 'Kostenlos spielen' an. Folgend werdet ihr auf die nächste Seite weitergeleitet, die euch nochmals bestätigt, dass ihr einen World of Warcraft: Starter Edition-Account erstellt. Wenn ihr auf 'Weiter' klickt habt ihr eure erste Quest erfolgreich absolviert. Jetzt gilt es nur noch den Download für den Client erfolgreich zu starten und es kann fast losgehen.

WoW installieren

Nachdem ihr den Client heruntergeladen habt, müsst ihr die Datei ausführen und die Blizzard-Software wird auf eurem Rechner installiert. Anschließend loggt ihr euch mit eurer E-Mail Adresse und eurem gewählten Passwort ein. In dem sich öffnenden Fenster könnt ihr nun die Spieldaten herunterladen. Der Gesamtdownload beträgt ungefähr 25 GB. Soviel Platz solltet ihr wenigstens auf eurer Festplatte haben.

Durch einen Fortschrittsbalken werdet ihr über die verbleibende Datenmenge informiert, die noch heruntergeladen werden muss. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht warten, bis alle Spieldaten auf eurem Rechner sind. Sofern eine Minimuminstallation (roter Fortschrittsbalken) erfolgt ist, könnt ihr bereits Azeroth betreten und eure ersten Abenteuer in World of Warcraft bestehen.

Kauft ihr die World of WarCraft Battlechest, könnt ihr bis Warlords of Draenor und Stufe 100 spielen. Schaut euch den Cinematic-Trailer der Erweiterung doch einfach im nachfolgenden Video an, um zu entscheiden, ob ihr darauf Lust habt!



World of Warcraft: Warlords of Draenor - Warlords of Draenor (Deutscher Cinematic Trailer) 126 weitere Videos

World of Warcraft das erste Mal starten

Mit der World of Warcraft: Starter Edition habt ihr den ersten Schritt nach Azeroth erfolgreich bewältigt. Nun wartet eine riesige Welt voller Abenteuer darauf, von euch erforscht zu werden. Solltet ihr euch WoW kaufen, sind die ersten fünf Erweiterungen bereits enthalten. Die aktuellste Erweiterung World of Warcraft: Legion, könnt ihr separat erwerben und eure Helden dann bis Stufe 110 spielen.

Nun liegt es an euch, zu entscheiden, ob ihr auf Seiten der Allianz (Menschen, Nachtelfen, Zwerge, Gnomen, Draenei, Worgen, Pandaren) oder auf Seite der Horde (Orcs, Blutelfen, Tauren, Trolle, Untote, Goblins, Pandaren) in den Kampf ziehen wollt. Bei der Klassenwahl habt ihr ebenfalls eine große Auswahl an Möglichkeiten: Krieger, Paladin, Schamane, Druide, Mönch, Schurke, Jäger, Magier, Hexenmeister, Priester, Todesritter oder Dämonenjäger.

Egal wofür ihr euch entscheidet, ihr solltet auf jeden Fall eine Klasse und Rasse wählen, die zu euch passt und die euch effektiv am meisten Spaß verspricht. Schon stehen euch die ersten Abenteuer in Azeroth offen und ihr könnt eine ganz neue Welt entdecken.