WoW - Tintenschwarzer Trank - Ihr wünscht euch Nacht in Azeroth? So geht's!

Das Thema „Dunklere Nächte in Azeroth“ ist sicherlich schon so oft diskutiert worden, wie kein anderes in World of Warcraft. Seit längerer Zeit wünschen sich zahlreiche Spieler wieder dunklere Nächte und eine schönere Atmosphäre in Blizzards MMORPG. Oftmals hieß es schon, dass diese Wünsche mit Patches oder gar Erweiterungen erfüllt werden könnten – jedoch hat sich im Endeffekt nie so viel getan, dass alle Spieler zufrieden gestellt wurden.

Die Nacht gehört definitiv nicht mehr zu den Mysterien in World of Warcraft. 10 der ganz alten Mysterien könnt ihr euch in dem nachfolgenden Video anschauen. Gibt es diese immer noch im Spiel?



Doch das hat sich in World of Warcraft: Legion nun geändert. Jedes Mal, wenn ein neuer Monat beginnt, startet auch der Dunkelmond-Jahrmarkt. Eigentlich hat dieser rein gar nichts mit dem oben genannten Thema zu tun. Jedoch könnt ihr seit Patch 7.2 auf dem Jahrmarkt einen neuen Gegenstand erwerben, welcher für euch die Tag zur Nacht macht und jegliche Gebiete in WoW dunkel erscheinen lässt: der Tintenschwarze Trank.

Dieser Trank ermöglicht, dass ihr euch wieder tiefdunklen Nächten in WoW erfreuen könnt, selbst wenn eigentlich die Sonne noch am Himmel scheint. Wir zeigen euch, wo ihr den Trank herbekommt und wie Azeroth nach Nutzung des Tranks aussehen wird.

So kommt ihr an den Tintenschwarzen Trank

Ihr könnt den Trank bei Rona Grünzahn auf der Dunkelmond-Insel kaufen. Für 3 Gold 33 Silber 33 Kupfer könnt ihr dann zwei Stunden lang jegliche Gebiete in tiefschwarzer Nacht erscheinen lassen.

Der Trank ist nur verfügbar, wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt in Azeroth stattfindet - also immer eine Woche lang nach dem ersten Sonntag eines Monats. Ihr findet Rona Grünzahn im Westen der Insel bei den Koordinaten 36.6, 58.6.

Der Effekt ist übrigens nur für euch sichtbar. Ihr verändert die Spielumgebung also nur für euren Charakter und nicht für eure Mitspieler.

Falls ihr nun Lust habt, euch schon einmal anzuschauen, wie die Nacht in Azeroth aussieht, könnt ihr euch in der Galerie unsere Screenshots vom Östlichen Königreich anschauen.

Und man kann sagen, was man will, aber der Effekt schaut einfach gut aus! Die Community ist laut Reddit und den offiziellen Foren ebenfalls begeistert und ihr könnt euch einen eigenen Eindruck verschaffen, indem ihr den Tintenschwarzen Trank kauft und in euer Spiel die Nacht zurückbringt. Wie gefällt's euch?