World of Warcraft - Reittier Übersicht - Alle durch Berufe hergestellten Mounts

In World of Warcraft gibt es verschiedene Berufe und einige von diesen geben euch die Möglichkeit, euch eigene Reittiere herzustellen. Alchemisten, Archäologen, Schmiede, Ingenieure, Juwelenschleifer, Lederverarbeiter und Schneider können sich hier freuen, denn für diese Berufe hat Blizzard jeweils mindestens ein herstellbares Mount ins Spiel gebracht.

Falls ihr euch fragt, wie ihr euren Beruf dazu einsetzen könnt, euch selber ein cooles Reittier herzustellen oder dieses aber im Auktionshaus zu verkaufen, seid ihr hier genau richtig. Wir stellen euch die Mounts vor, die ihr pro Profession herstellen könnt und zeitgleich zeigen wir, welche Handwerksmaterialien und Voraussetzungen ihr benötigt.

Mit dem Himmelsgolem könnt ihr durch Azeroth reisen und Blumen pflücken, ohne dabei von ihm abzusteigen. Welche eine Zeitersparnis!

Hergestelltes Reittier durch Alchemie

Als Alchemist könnt ihr die Phiole der Sande herstellen. Diese verwandelt euch bei Benutzung in einen Sandsteindrachen. Das Interessante an diesem Mount ist, dass ihr entweder alleine als Drache durch die Welt fliegen, oder aber einen Mitspieler auf eurem Rücken mitnehmen könnt.

Um an das Rezept zu gelangen, benötigt ihr noch den Nebenberuf Archäologie. So könnt ihr nämlich Rezept: Phiole der Sande aus dem Artefakt Kanope erhalten, was ihr recht häufig in eurer Archäologie-Übersicht unter der Sparte 'Tol'vir' finden werden könnt. Ihr benötigt 45 Tol'vir-Fragmente, um es herzustellen und die Dropchance für das Rezept beträgt nicht 100 Prozent. Deswegen kann es vorkommen, dass ihr gleich mehrere Kanope herstellen müsst, um erfolgreich zu sein.

Ihr benötigt mindestens Fertigkeitsstufe 525 für die Herstellung des Reittiers Phiole der Sande, welches ihr übrigens auch im Auktionshaus oder Handelschat verkaufen könnt.

Folgende Materialien werden benötigt:

Reitter Materialien Kosten Phiole der Sande 1 x Pyriumbeschichtete Kristallphiole 5.000 Gold 8 x Sande der Zeit Jeweils 3.000 Gold 12 x Echtgold Abhängig von Kurs im Auktionshaus 8 x Fläschchen der Winde Abhängig von Kurs im Auktionshaus 8 x Fläschchen der Titanenstärke Abhängig von Kurs im Auktionshaus 8 x Tiefsteinöl Abhängig von Kurs im Auktionshaus

Hergestellte Reittiere durch Archäologie

Archäologen können durch Reisen durch Azeroth und das Abfarmen von Grabungsstätten gleich drei verschiedene Reittiere erhalten. Diese sind beim Aufheben an euren Charakter gebunden und können somit nicht verschenkt oder verkauft werden.

Reitter Benötigte Fragmente Sonstige Hinweise Fossiler Raptor 100 x Archäolog. Fragment (Fossil) Min. Fertigkeitsstufe 75

Seltenes Artefakt

Fossile Fragmente könnt ihr nur in Kalimdor und den Östlichen Königreichen ausgraben. Szepter von Azj'Aqir 150 x Archäolog. Fragment (Tol'vir) Min. Fertigkeitsstufe 450

Seltenes Artefakt

Tol'vir Fragmente könnt ihr nur in Uldum ausgraben. Geist von Eche'ro Erlernt durch Archäologiequestreihe.

'Auf dem rechten Pfad' - Schickt euch nach Hochberg.

'Die letzte Ruhe der Gebeine' - Sammelt 600 Knochenfragmente von Eche'ro in Hochberg.

Es gibt keine mindestens erforderte Fertigkeitsstufe.

Ihr müsst Stufe 110 erreicht haben.

Hergestelltes Reittier durch Schmiedekunst

Als Schmied habt ihr die Möglichkeit, euch einen grünen Kernhund als Reittier zu schmieden. Das Stahlgebundene Geschirr lehrt euch nach Herstellung nämlich den Stahlgebundenen Verschlinger. Um die Pläne für das Schmiede-Reittier zu erhalten, müsst ihr Tichondrius in der Nachtfestung töten.

Ihr benötigt mindestens Fertigkeitsstufe 800 für die Herstellung des Reittiers Stahlgebundenen Verschlinger, welches ihr übrigens auch im Auktionshaus oder Handelschat verkaufen könnt.

Reitter Materialien Kosten Stahlgebundener Verschlinger 50 x Blut von Sargeras Beim Aufheben gebunden. 100 x Dämonenstahlbarren Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 10 x Infernoschwefel Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 10 x Teufelsbalg Abhängig vom Kurs im Auktionshaus.

Hergestellte Reittiere durch Ingenieurskunst

Ingenieure können sich gleich sieben eigene Reittiere herstellen, wodurch dieser Beruf zum Spitzenreiter für Mount-Fans wird. Von diesen sieben sind zwei Mounts nur für euch selber nutzbar, alle anderen könnt ihr im Handelschat oder Auktionshaus verkaufen. Des Weiteren gibt es ein Reittier, welches nur Allianz-Spieler respektive Horde-Spieler nutzen können.

Der Himmelsgolem ist für alle Kräuterkundler ein Reittier, was sich durchaus lohnt. So könnt ihr mit diesem nämlich Blümchen pflücken, ohne dabei vom Reittier abzusteigen. Die Herstellung der Mounts erfordert ein unterschiedliches Fertigkeitslevel, welches wir euch in der nachfolgenden Tabelle hinzugefügt haben. Wo ihr die Rezepte herbekommtn, könnt ihr im Spiel im Reittierkompendium einsehen.

Reitter Fertigkeitsstufe Materialien Kosten Flugmaschine 300 (nur für Ingenieure) 2 x Teufelseisengehäuse Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 20 x Elementarsprengpulver Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 20 x Eine Handvoll Teufelseisenbolzen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 8 x Sternenholz Jeweils 45 Silber Turbogetriebene Flugmaschine 375 (nur für Ingenieure) 4 x Adamantitrahmen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 8 x Khoriumkraftkern Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 8 x Teufelsstahlstabilisator Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Hula-Wackelpuppe 100 Gold Rakete mit abgereichertem Kyparium 600 20 x Geistereisenbolzen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 12 x Hochexplosives Schwarzpulver Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 200 x Kyparit Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 3 x Kugel der Geheimnisse Jeweils 20.000 Gold Geist der Harmonie Beim Aufheben gebunden. Geosynchroner Weltendreher 600 3 x Kugel der Geheimnisse Jeweils 20.000 Gold 12 x Geist der Harmonie Beim Aufheben gebunden. 12 x Trilliumbarren Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 20 x Geistereisenbolzen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 12 x Lebendiger Stahl Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Feuerstuhl 450 (nur für Horde) 12 x Titanstahlbarren Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 40 x Eine Handvoll Kobaltbolzen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 2 x Arktischer Pelz Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Geborgene Dunkeleisenteile 3.000 Gold 8 x Goblinmaschinenkolben Jeweils 1.000 Gold 1 x Elementiumveredelter Auspuff 1.500 Gold Chopper des Robogenieurs 450 (nur für Allianz) 12 x Titanstahlbarren Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 40 x Eine Handvoll Kobaltbolzen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 2 x Arktischer Pelz Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Geborgene Dunkeleisenteile 3.000 Gold 8 x Goblinmaschinenkolben Jeweils 1.000 Gold 1 x Elementiumveredelter Auspuff 1.500 Gold Himmelsgolem 600 30 x Jards merkwürdige Energiequelle Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 30 x Lebendiger Stahl Abhängig vom Kurs im Auktionshaus.

Hergestellte Reittiere durch Juwelenschleifen

Als Juwelenschleifer könnt ihr euch insgesamt fünf verschiedene Panther herstellen. Vier dieser Panther benötigen jeweils eine entsprechende Art an Edelsteinen sowie weitere Materialien aus Mists of Pandaria. Der fünfte Panther wird aus den anderen vier Reittieren zusammengesetzt. Ihr könnt alle Mounts, die ihr als Juwelenschleifer herstellt, auch im Auktionshaus oder im Handelschat verkaufen.

Die Rezepte könnt ihr bei San Rotschuppe im Jadewald kaufen. Für die vier seltenen Reittiere müsst ihr allerdings die Rufstufe 'Wohlwollend' und für das epische Exemplar sogar 'Ehrfürchtig' erreicht haben, bevor euch San die Rezepte verkauft.

Reitter Fertigkeitsstufe Materialien Kosten Jadepanther 600 20 x Dioptas Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Kugel der Geheimnisse 20.000 Gold 4 x Lebendiger Stahl Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 2 x Serpentin Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Rubinpanther 20 x Rubellit Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Kugel der Geheimnisse 20.000 Gold 4 x Lebendiger Stahl Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 2 x Serpenti Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Saphirpanther 20 x Chrysokoll Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Kugel der Geheimnisse 20.000 Gold 4 x Lebendiger Stahl Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 2 x Serpentin Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Sonnensteinpanther 20 x Goldberyll Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Kugel der Geheimnisse 20.000 Gold 4 x Lebendiger Stahl Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 2 x Serpentin Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Juwelenbesetzter Onyxpanther Sonnensteinpanther Siehe oben. Jadepanther Siehe oben. Rubinpanther Siehe oben. Saphirpanther Siehe oben.

Hergestellte Reittiere durch Lederverarbeitung

Als Lederverarbeiter könnt ihr euch gleich zwei Reittiere herstellen. Beide Mounts sind aber ausschließlich nur dann zu benutzen, wenn ihr den Beruf auch ausübt.

Das Muster für das Urhorn erhaltet ihr durch die Quest 'Reiten leicht gemacht', welche ihr nur erledigen könnt, wenn ihr Lederverarbeitung als Beruf ausübt. Das Muster für das Reitzaumzeug hingegen wird euch von Lederverarbeitungs-NPCs in Ashran verkauft.

Reitter Fertigkeitsstufe Materialien Kosten Urhornzaumzeug 800 50 x Steinbalgleder Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 25 x Blut von Sargeras Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 10 x Teufelsbalg Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Reitzaumzeug 700 100 x Poliertes Leder Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 20 x Magische Luft Abhängig vom Kurs im Auktionshaus.

Hergestellte Reittiere durch Schneiderei

Als Schneider könnt ihr vier verschiedene Teppiche herstellen, die euch persönlich als Reittier dienen. Die drei epischen Exemplare könnt ihr lediglich selber verwenden, während ihr den Fliegenden Teppich auch im Auktionshaus oder Handelschat verkaufen könnt. Bedenkt, dass wenn ihr jenes Reittier kaufen wollt, ihr Schneider sein müsst, um es nutzen zu können.

Das Muster für Kriechender Teppich kauft ihr in Ashran beim Schneiderei-NPC, während ihr die anderen drei Muster bei allen Schneider-Trainern erlernen könnt.

Reitter Fertigkeitsstufe Materialien Kosten Fliegender Teppich 300 6 x Netherstoffballen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 4 x Golddraenit Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 4 x Arkaner Staub Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 5 x Schwerer Seidenfaden Jeweils 20 Silber. Kriechender Teppich 1 (300 zum Reiten) 100 x Hexenzwirnstoff Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 20 x Magische Luft Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Fliegender Frostteppich 425 1 x Mondgespinst Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Zaubertuch Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 1 x Schwarztuch Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 4 x Gefrorene Kugel Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. Großartiger fliegender Teppich 425 (300 zum Reiten) 12 x Magieerfüllter Froststoffballen Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 4 x Monarchentopas Abhängig vom Kurs im Auktionshaus. 4 x Roter Farbstoff Jeweils 50 Kupfer. 2 x Gelber Farbstoff Jeweils 5 Silber. 4 x Vereiste Spinnenseide Abhängig vom Kurs im Auktionshaus.