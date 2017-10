World of Warcraft - Erbstücke - Händler, Aufwertungen und mehr - Das sind die Levelhilfen!

Erbstücke machen das Leben für Spieler, die in World of Warcraft leveln wollen, einfacher. In dieser Übersicht stellen wir euch die Erbstücke in World of Warcraft vor, zeigen euch, welche Erbstücke es gibt, welche Händler diese verkaufen und wie ihr die Erbstücke aufwerten könnt. Außerdem erfahrt ihr alles Wichtige über das Erbstückinterface, die Erfolge und das Reittier, welches ihr erhalten könnt.

Allgemeines zu den Erbstücken in WoW

Erbstücke sind seit dem World of Warcraft: Wrath of the Lich King für alle Spieler verfügbar. Diese sind accountgebundene Gegenstände, die von allen Charakteren eines Accounts genutzt werden können, sofern diese die entsprechenden Gegenstände tragen können.

Die Erbstücke sind sehr mächtig und deren Werte passen sich während des Levelprozesses automatisch mit jeder Stufe an. Des Weiteren geben viele der Erbstücke Erfahrungsboni, die euch schneller leveln lassen. Insgesamt 55 Prozent Bonus könnt ihr auf eure erhaltene Erfahrung durch das Tragen von Erbstücken erhalten.

Das Erbstückinterface

Mit WoW Patch 6.1 wurde ein neues System für die Verwaltung und Handhabung von Erbstücken eingeführt. War man früher darauf angewiesen, die Erbstücke per Post dem jeweiligen Charakter zu schicken, läuft dies nun wesentlich komfortabler.

Alle Erbstücke sind dem Erbstückinterface hinzugefügt, das für alle Charaktere des gesamten Accounts zur Verfügung steht. Alle Erbstücke sind einer von vier Kategorien zugeteilt: 1–60, 61–90, 91–100 und 101-110. Die vor der Umstellung existierenden Erbstücke wurden alle der passenden Kategorie zugewiesen, was mit der Anpassung der bisherigen Maximalstufe einher ging. Das bedeutet, dass ein Erbstück, das bisher eine Stufe von 1-85 hatte, nun eine Stufe von 1-90 aufweisen wird.

Im Erbstückinterface könnt ihr euch nun alle Erbstücke ansehen. Diese sind nach Gegenstandstyp aufgelistet. Per Rechtsklick auf eines eurer Erbstücke erstellt ihr eine Kopie, die direkt als neuer Gegenstand in euren Taschen landet.

So könnt ihr Erbstücke aufwerten

In der Regel kauft ihr nun Erbstücke, die zunächst eine Begrenzung von Stufe 1-60 aufweisen. Ihr könnt allerdings Aufwertungen erwerben, die eure Erbstücke bis Stufe 90, Stufe 100 und Stufe 110 verfügbar machen.

Rüstungsschutz für abgenutzte Erbstücke - Aufwertung eurer Rüstungen bis Stufe 110

Rüstungsschutz für verwitterte Erbstücke - Aufwertung eurer Rüstungen bis Stufe 100

Rüstungsschutz für uralte Erbstücke - Aufwertung eurer Rüstungen bis Stufe 90

Waffenscheide für abgenutzte Erbstücke – Aufwertung eurer Waffe bis Stufe 110

Waffenscheide für verwitterte Erbstücke - Aufwertung bis Stufe 100

Waffenscheide für uralte Erbstücke - Aufwertung eurer Waffe bis Stufe 90

Wo und wie könnt ihr Erbstücke kaufen?

Jedes Erbstück wird für Gold zum Kauf angeboten. Allerdings können Erbstücke auch gegen andere Währungen gekauft werden. Ihr könnt zum Beispiel Aufwertungen auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt oder beim Argentumturnier erwerben. Hier benötigt ihr die entsprechenden Währungen und könnt euch so ein paar Goldmünzen sparen. Doch auch beim PvP-Händler und anderen Festtags-Events im Spiel gibt es für die entsprechenden Marken Erbstücke zu kaufen.

Gewinnlos des Dunkelmond-Jahrmarkts - Diese bekommt man durch das Quest und Minispiele auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt

Siegel des Champions - Diese Währung erhaltet ihr beim Argentumturnier und könnt diese auch dort eintauschen

Ehrenabzeichen - Diese erhaltet ihr auf den Schlachtfeldern Azeroths, in PvP-Weltquests und in Arenen und ihr könnt diese gegen PvP-Erbstücke eintauschen.

Zeitverzerrte Abzeichen – Diese Währung erhaltet ihr während Besuchen der entsprechenden Dungeons – nur während Zeitwanderungen sammelbar.

Braufestmarke – Diese Währung erhaltet ihr, wenn ihr während des Braufestes bestimmte Aufgaben im Spiel erledigt – nur während dem Braufest sammelbar.

Zeichen der Liebe – Diese Währung erhaltet ihr, wenn ihr während des Liebesfestes bestimmte Aufgaben im Spiel erledigt – nur während 'Liebe liegt in der Luft' sammelbar.

Süßes Saures – Diese Währung erhaltet ihr, wenn ihr während der Schlotternächte bestimmte Aufgaben im Spiel erledigt – nur während der Schlotternächte sammelbar.

Folgende Händler bieten euch die Erbstücke und Aufwertungen an

Krom Starkarm (Allianz) - Eisenschmiede (Halle der Forscher), Währung: Gold.

Shay Pressler (Allianz) - Sturmwind (Handelsdistrikt), Währung: Gold.

Estelle Gendry (Horde) - Unterstadt (Schurkenviertel), Währung: Gold.

Goram (Horde) - Orgrimmar (Tal der Stärke), Währung: Gold.

Liliana Frostglut (Allianz) - Sturmwind (Altstadt),Währung: Ehrenabzeichen.

Galra (Horde) - Orgrimmar (Tal der Geister), Währung: Ehrenabzeichen.

Daenrand Lichtkranz – Dunkelmond-Insel, Währung: Gewinnlos des Dunkelmond-Jahrmarkts.

Dame Evniki Kapsalis - Eiskrone (Argentumturnierplatz), Währung: Siegel des Champions.

Nur während Zeitwanderungs-Bonusevents – Shattrah, Dalaran, Sturmwind/Orgrimmar, Zeitlose Insel, Währung: Zeitverzerrte Abzeichen.

Nur während der Braufests – Eisenschmiede/Orgrimmar – Festtagshändler, Währung: Braufestmarke.

Nur während 'Liebe liegt in der Luft' – Allen großen Städten in Azeroth – Festtagshändler, Währung: Zeichen der Liebe.

Nur während der Schlotternächt – Unterstadt/Wald von Elwyn – Festtagshändler, Währung: Süßes Saures.

Das sind alle in WoW erhältlichen Erbstücke

Es gibt im Spiel zahlreiche verschiedene Erbstücke, die für eure Charaktere von Nutzen sein können. Nicht nur der Bonus für die erhaltenen Erfahrungspunkte sind durchaus nützlich, sondern auch die einzelnen Attribute, die diese Items mitbringen. Sie machen euren Helden während des Levelprozesses immer stärker. Im Folgenden findet ihr eine Auflistung aller verfügbaren Erbstücke und ihre Kosten.

Gold Ehrenmarken Dunkelmond-Jahrmarkt Argentumturnier Kopf 500 x x x Schultern 500 (nur PvP) 8 (nur PvE) 50 (nur PvE) 25 Umhang 500 x x x Brust 500 x 50 25 Hosen 500 x x x Waffen 500 - 1.000 (nur PvP) 10 (nur PvE) 50 - 75 (nur PvE) 25 - 40 Ringe x x x x Schmuckstücke 700 (nur PvP) 4 (nur PvE) 70 (nur PvE) 35 Halsketten 700 x x x

Ihr könnt Erbstücke aber nicht nur kaufen. So gibt es nämlich einige Gegenstände, die ihr entweder über Erfolge oder durch bestimmte Aufgaben in World of Warcraft freispielen könnt. Nachfolgend haben wir euch diese Items aufgeführt. Ihr erfahrt, wo ihr jene herbekommt, um sie ebenfalls zum Leveln nutzen zu können.

Erbstück Herkunft Details Rethus Speer Quest: Neltharions Hort: Fehlgeleitet Erledigt die Archäologie-Quest in Neltharions Hort. Diese bekommt ihr, nachdem ihr eine kurze Questreihe erledigt habt, die mit 'Die Geschichte des Hochbergs' beginnt. Messerkrallen des Grubenkämpfers Kampfgildenhändler Erreicht Rank 8 in der Kampfgilde. Admiral Taylors Treuering Geistermarinemission Erledigt die Garnisonsmission 'Die Bank gewinnt immer' in eurer Werft. Signet der Dritten Flotte Geistermarinemission Erledigt die Garnisonsmission 'Die Herrin der See' in eurer Werft. Kapitän Sanders verschollenes Band Geistermarinemission Erledigt die Garnisonsmission 'Voll auf Hass' in eurer Werft. Verteidigender Champion Arena der Gurubashi Gewinnt die Arena der Gurubashi 12 Mal gewinnen, um beim 13. Mal dieses Schmuckstück erbeuten zu können. Schreckenspiratenring Angelwettbewerb im Schlingendorntal Erreicht beim Angelwettbewerb Platz 1-3, um den Ring als Belohnung auswählen zu können. Ausbildungsamulett der Man'ari Ordenshallenmission Erledigt die komplette Questreihe in Argus, um die Mission 'Angriff auf die Teufelsfeuerwaffenkammer' zu erhalten. Zurückkehrender Champion Dunkelmond-Todesgrube Gewinnt die Dunkelmond-Todesgrube 12 Mal gewinnen, um beim 13. Mal dieses Schmuckstück erbeuten zu können. Berührung der Leere Garnisonsmission Schließt die Mission 'Die verschlingende Leere' in eurer Garnison ab.