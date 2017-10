WoW - Das Arsenal - WoW Armory für den Webbrowser und euer Smartphone

Das WoW Arsenal, auch Armory genannt, ist eine Datenbank von Blizzard, in der ihr eine Vielzahl an Informationen rund um euren World of Warcraft Charakter, eure Gilde und den im Spiel verfügbaren Gegenständen finden könnt. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, über das Arsenal das Auktionshaus zu besuchen und euch über bevorstehende Ereignisse in Azeroth zu informieren.

Das Gute daran: Zur Nutzung des Arsenals müsst ihr nicht im Spiel eingeloggt sein, sondern könnt dies ganz gemütlich über euren Browser und sogar mobil über euer Smartphone oder Tablet aufrufen. Wir zeigen euch auf dieser Seite, was es mit dem WoW Arsenal auf sich hat und wo ihr es findet.

So gelangt ihr ins WoW Arsenal

Über die offizielle World of Warcraft Communityseite gelangt ihr zum WoW Arsenal. Am einfachsten gestaltet sich der Zugriff, wenn ihr euch mit eurem Battle.net-Account einloggt. Habt ihr dies getan, wird euer Charakter rechts neben der Menuleiste angezeigt und mit einem einfachen Linksklick in das Fenster gelangt ihr auf die Charakterübersichtsseite im Arsenal. Ein kleiner gelber Pfeil neben dem Porträt eures Charakters gestattet es euch, zwischen euren Charakteren zu wechseln.

Ihr wollt nicht eingeloggt sein, aber dennoch euren oder fremde Charaktere im Arsenal betrachten? Nutzt das Suchfenster im oberen rechten Bereich der Seite. Gebt einen Charakternamen, den Namen des gesuchten Gegenstands oder auch einen Gildennamen ein und startet die Suche. Im Ergebnisfenster findet ihr dann den entsprechenden Link zum Suchbegriff. Bei Charakternamen ist eine Namensübereinstimmung recht häufig, so dass ihr auf die Serverangabe schauen müsst, um den richtigen Charakter zu finden.

Seid ihr ausschließlich auf der Suche nach einem Gegenstand, so tippt einfach den Namen in das Suchfenster ein. Euch sollte bereits beim Eintippen eine Auswahl der Gegenstände angezeigt werden, die den Suchbegriff als Namensbestandteil aufweisen, so das ihr den gesuchten Gegenstand nur noch auszuwählen braucht.

Euer Charakter im WoW Arsenal

Eines der hauptsächlichen Features des Arsenals ist der zusammenfassende Überblick über eure/n Charakter/e in World of Warcraft. Bereits auf der Übersichtsseite erhaltet ihr ausführliche Informationen über die angelegten Ausrüstungsgegenstände, Werte, Talente, Berufe und euren Schlachtzugsfortschritt.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, euch zusätzliche Informationen zu angelegten Edelsteinen, genutzten Verzauberungen und ausgelassenen Möglichkeiten zur Optimierung eurer Ausrüstung anzeigen zu lassen. Dies passiert in der aktualisierten Variante der WoW Armory automatisch.

Des Weiteren gibt euch das Arsenal umfangreiche Informationen zu eurem Charakter, die euch über eure Erfolge, Spielfortschritte und auch eure Gilde informieren. Letztlich sind an dieser Stelle alle Informationen zusammengefasst, die ihr im Spiel unter den Menüpunkten Charakterinfo, Spezialisierungen und Talente oder unter Erfolge finden könnt.

Doch ihr könnt nicht nur euren eigenen Charakter betrachten, sondern auch nach allen anderen Spielercharakteren suchen, um euch über deren Ausrüstungsstand, deren Skillung und Fortschritte zu informieren.

Welche Möglichkeiten bietet das Arsenal außerdem?

Vor einiger Zeit hat Blizzard zusätzlich zu den Charakterinformationen auch das Auktionshaus über das Arsenal zugänglich gemacht. Um dieses nutzen zu können, müsst ihr eingeloggt sein. Nun könnt ihr alle Funktionen des Auktionshauses nutzen, die ihr auch im Spiel zur Verfügung habt. Ihr könnt Auktionen einstellen, bestehende Auktionen einsehen, auf Auktionen bieten, Sofortkäufe absolvieren oder einfach nur das Auktionshaus nach neuen Angeboten durchforsten.

Der Weg ins Auktionshaus ist dabei etwas umständlich und nicht auf den ersten Blick zu finden. Gab es sonst die Möglichkeit, direkt über die Blizzard-Webseite auf das mobile Auktionshaus zuzugreifen, könnt ihr nun nur noch über den direkten Link auf das Auktionshaus in der Webansicht zugreifen.

Das mobile Arsenal

Wie bereits erwähnt, hat Blizzard die Funktionen des Arsenals auch für mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt und gibt uns die World of Warcraft Mobile Armory an die Hand. Mit der "WoW Arsenal App für Android" oder der "WoW Arsenal App für iOS" habt ihr die Möglichkeit von Unterwegs auf das Arsenal zuzugreifen.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Funktionen, könnt ihr über euer Smartphone oder Tablet den Gildenchat nutzen und so immer mit euren Gildenmitgliedern in Kontakt bleiben, auch wenn ihr keine Zeit zum Spielen habt. Gildennachrichten, News sowie Kalendareinträge könnt ihr ebenfalls über die App abrufen.