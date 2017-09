205 0

Wer Mitglied von Twitch- bzw. Amazon-Prime ist, kann sich freuen. Denn in diesem Monat gibt es neue Kartenrücken für das Kartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft. Grund dafür ist der bevorstehende "Oktoberbrawl", der im kommenden Monat an den Start geht. Was euch erwartet, seht ihr schon jetzt in einem kurzen Teaser-Video.



Ganz am Ende des Videos sind die beiden Kartenrücken zu sehen, die künftig euer Deck in Hearthstone schmücken können. Dafür müsst ihr euch lediglich bei Twitch Prime anmelden, eure Konten verknüpfen und den Code für die Rücken einlösen. Das Ganze läuft noch bis zum 21. Oktober 2017. Ihr habt also etwas Zeit und könnt auch die 30-Tage-Probemitgliedschaft nutzen, falls ihr bislang noch kein Abo abgeschlossen habt. In den kommenden Monaten wird es dann aber noch eine Menge mehr für Spieler von Hearthstone geben.



Weitere Goodies für Hearthstone

Im November wird dann schon das nächste Goodie mit Twitch Prime und Hearthstone anstehen. Dann gibt es eine "Spezialkartenpackung". Was genau diese enthalten wird, ist unbekannt. Im Januar gibt es dann noch zwei reguläre Kartenpackungen. Vermutlich aus der neuen Erweiterung für Hearthstone, die bis dahin erscheinen soll.

