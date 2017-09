Guild Wars 2: Path of Fire - Passt perfekt Erfolg - So löst ihr das Puzzle ohne Fehler

Für die Erfolgsjäger unter euch brachte Guild Wars 2: Path of Fire einige Neuheiten ins Spiel. Ihr könnt also einige Erfolgspunkte und Beherrschungspunkte sammeln. Einer der Erfolge heißt 'Passt perfekt' und ihr könnt ihn im zweiten Akt der Erweiterung erlangen. Ihr dürft euch allerdings keinen Fehler erlauben, weswegen wir euch hier zeigen wollen, wie ihr das Puzzle löst und den Erfolg erlangt.

Wie funktioniert der Path of Fire Erfolg 'Passt perfekt'?

Während der Geschichtsmission 'Der Wahrheit stellen' werdet ihr durch ein Portal treten. Dort findet ihr ein Puzzle, welches ihr lösen müsst. Ziel des Rätsels ist, die einzelnen Stücke fehlerfrei zusammenzusetzen. Ihr dürft keines der Stücke aufheben und an den falschen Platz setzen, denn ihr könnt falsch abgelegte Stücke nicht mit anderen ersetzen. Habt ihr das geschafft, bekommt ihr den Erfolg 'Passt perfekt' sowie zwei Erfolgspunkte.

Der erste Teil des Erfolges besteht daraus, die fünf Puzzlestücke zu finden, die im Raum verteilt herumliegen. Jedes Stück besitzt eine Markierung, die auf den Ablageort in der Mitte des Raumes hinweist. Ihr müsst also jeweils das Symbol auf den fünf Stücken den Symbolen des Puzzles zuordnen.

Das erste Stück findet ihr im äußeren Ring des Hauptpuzzles. Das zweite Stück befindet sich auf der linken Seite des Portals auf einem kleinen, zerbrochenen Pfeiler. Das dritte Stück findet ihr nahe beim zweiten Puzzleteil – es liegt ebenfalls auf einem zerbrochenen Pfeiler. Geht ihr vom Portal aus nach rechts, findet ihr auf einem zerbrochenen Pfeiler das vierte Puzzlestück. Nutzt euren Springer, um an das fünfte Stück zu gelangen. Vor dem Portal befindet sich dieses auf einer Anhöhung.

Der zweite Teil des Erfolges besteht daraus, fünf Prüfungen von fünf verschiedenen NPCs zu bestehen. Dieser Teil ist relativ einfach, denn sobald ihr die fehlenden Puzzleteile von ihnen erbeutet habt, beginnen die entsprechenden Standorte für diese in der Mitte des Puzzles zu leuchten. Platziert sie nun einfach dort und bekommt 'Passt perfekt' als Belohnung.

Holt euch den Zusatzerfolg 'Rätsel auf Zeit'

Ihr könnt euch, wenn ihr sowieso gerade das Puzzle für 'Passt perfekt' lösen wollt, noch den Zusatzerfolg 'Rätsel auf Zeit' erledigen. Ihr habt sieben Minuten Zeit, um alle zehn Puzzlestücke (also die aus den zwei oben genannten Teilen) in der Mitte zu platzieren. Schafft ihr dies, bekommt ihr den Erfolg 'Rätsel auf Zeit' und abermals zwei Erfolgspunkte.