Guild Wars 2 - Der Schatten des verrückten Königs - Alles zum Halloween Event

Im Herbst werden die Tage kürzer, die Nächte länger und die Blätter beginnen, von den Bäumen zu fallen. Passend zur Jahreszeit findet im Oktober das Halloween-Fest statt, welches auch in Guild Wars 2 Einzug erhalten hat. So dürft ihr euch nämlich am Ende des zehnten Monats eines jeden Jahres auf das Ingame-Event 'Der Schatten des Verrückten Königs' freuen. Ihr könnt mit den Bürgern Löwensteins zusammenkommen, um Süßes, Saures und Schauderhaftes zu erleben.

Ihr könnt euch in das Versteck des Verrückten Königs wagen und gegen König Oswald Thorn antreten, das Labyrinth des Verrückten Königs besuchen und dort Süßes oder Saures einfordern, euch am gruseligsten Sprung-Rätsel in ganz Tyria versuchen oder aber einfach die unheimliche Atmosphäre in Löwenstein erleben. Wir zeigen euch, was euch mit dem Event 'Der Schatten des Verrückten Königs' in GW2 erwartet.

Im Jahr 2017 wird das Halloween-Event vom 17. Oktober 2017 an im Spiel verfügbar sein. Vermutlich wird es bis zum 7. November 2017 laufen.

Der Aufstieg in den Wahnsinn

Der Verrückte König hat eins im Jahr 2012 den Brunnen in Löwenstein zerstört und ihr konntet ihm dafür eins auf die Mütze geben. Danach wurde es erst einmal ruhig um den König, bis er letztendlich im Jahr 2016 zurückkehrte. Auch in diesem Jahr werdet ihr vermutlich wieder gegen König Oswald Thorn persönlich antreten können und so einige Belohnungen freispielen können.

Personalisierte Süßes-oder-Saures-Tasche

Geschwätziger Schädel

Nougatfüllung

Plastikzähne

Zusätzliche Chance auf: Ramponierter Fledermausflügel sowie zufälliger seltener oder exotischer Ausrüstungsgegenstand.

Der Zugang zum Verlies ist über eine der Türen in Löwenstein möglich. Ihr werdet zu Beginn in einen Pavillon teleportiert, welcher von einem geschlossenen Gitter abgegrenzt wird. Mit diesem könnt ihr interagieren, wodurch das Event gestartet wird.

Auf der obersten Ebene müsst ihr das Minispiel „Der Verrückte König sagt“ spielen. Hier müsst ihr bestimmte Emotes ausführen, die der König von euch verlangt. In jeder Runde öffnen sich drei Verwunschene Türen, aus der Gegner gerannt kommen. Führt ihr die falschen Emotes aus, verliert ihr die Hälfte eurer Gesundheitspunkte. Nach drei Runden beginnt der direkte Kampf gegen den König.

Labyrinth des Verrückten Königs

Dieses eigenständige Gebiet ist nur während des Halloween-Events in Guild Wars 2 zugänglich. In diesem könnt ihr verschiedene Aktivitäten und Erfolge abschließen und zahlreiche andere Spieler treffen. Das Labyrinth ist eine Art düsterer Friedhof, in dessen Mitte sich ein Mausoleum befindet. Es können verschiedene Events in dem Labyrinth stattfinden, wie beispielsweise 'Tötet den Labyrinthschreck'.

Um in das Labyrinth zu gelangen, nutzt in Löwenstein eine der grünen Türen. Diese bringen euch direkt in das Gebiet, welches sich übrigens wohl am besten dazu eignet, für das Halloween-Event Währung zu farmen. Im Labyrinth des Verrückten Königs findet ihr auch die drei Bosse, die ihr für den Halloween-Meta-Erfolg töten müsst.

Der Uhrturm des Verrückten Königs

Der Uhrturm stellt das wohl gruseligste Sprung-Rätsel in Tyria dar, in dem ihr gegen die Zeit antretet. So steigt die grüne Flüssigkeit nämlich unaufhaltsam weiter, während ihr die Spitze des Turms erreichen sollt. Berührt ihr diese Flüssigkeit, werdet ihr instant aus dem Puzzle geschmissen und müsst es noch einmal von Neuem probieren.

Die Festtagsbelohnungen

Während des Events 'Der Schatten des Verrückten Königs' könnt ihr aus den Süßes- oder Saures-Taschen zahlreiche neue Gegenstände erbeuten. Vor allem neue Skins für eure Ausrüstungsgegenstände bietet euch das Halloween-Event. Aber auch Miniaturen wie Gwynefyrdd oder Oxidecimus könnt ihr während des Festtags freispielen. Diese könnt ihr beim Festtagshändler kaufen.

Außerdem könnt ihr zahlreiche Erfolge abschließen sowie einen Meta-Erfolg. Dieser erfordert acht einzelne abgeschlossene Aufgaben, die ihr während der Laufzeit des Events erledigen sollt.