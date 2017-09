Destiny 2 - Xur: Aktueller Standort und sein Angebot im Überblick

Hüter des ersten Abenteuers kennen ihn bereits und können sich in Destiny 2 auf die Rückkehr des vermummten Händlers Xur freuen. Sein Angebot aus exotischen Items ist begehrt und da der Händler ständig unterwegs ist, müsst ihr auf dem Laufenden sein, wo der Agent der Neun in den nächsten Tagen zu finden ist.

Destiny 2 - Keine rote Karte für den zweiten Teil: Wir zocken den Fußballmodus! 9 weitere Videos

Xurs erster Auftritt erfolgt am 15. September. Wo der Händler dann auftauchen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Das Gute daran: Noch habt ihr Zeit, möglichst schnell im Spiel voran zu kommen, die vier Gebiete freizuschalten und ordentlich Legendäre Bruchstücke zu farmen. Diese begehrt Xur nämlich besonders und auch wenn die Preise noch nicht abzuschätzen sind, lohnt es sich, die Zeit in die Suche nach den Bruchstücken zu investieren, um Exotische Waffen und Engramme bei Xur zu erhalten. Achtet aber auch darauf, noch weitere Währung in Form von Glimmer und Glanzstaub bei euch zu haben.

Da die Maps in Destiny 2 nicht gerade klein sind, überlegt, euch einen Sparrow zuzulegen. Damit seid ihr fix bei Xur, der gerne mal in den äußersten Ecke der Gebiete zu finden ist.

Standort : Am 15. September erscheint Xur das erste Mal an einem zufälligen Punkt im Spiel. Hier erfahrt ihr dann sofort, wo ihr ihn aufsuchen könnt.

: Am 15. September erscheint Xur das erste Mal an einem zufälligen Punkt im Spiel. Hier erfahrt ihr dann sofort, wo ihr ihn aufsuchen könnt. Angebot: Orientiert sich Bungie am Vorgänger, dürfte Xur auch dieses Mal wieder je ein exotisches Rüstungsteil pro Klasse bei sich tragen, eine exotische Waffe, exotische Engramme und womöglich auch Verbrauchsgegenstände. Was genau in seinen dunklen Taschen versteckt ist, lest ihr hier regelmäßig.

Mit welchem Item hat euch Xur den Kampf gegen die Feinde in Destiny 2 erleichtert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und schaut regelmäßig vorbei, um zu erfahren, was der schwarz vermummte Agent als nächstes bei sich hat und wohin ihn seine wöchentliche Reise getrieben hat.