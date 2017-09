Destiny 2 - Tipps und Tricks

Drei Jahre musstet ihr euch gedulden, nun ist der Release von Destiny 2 da und tausende Gamer schlüpfen in die Rolle eines Hüters, um Kabale und andere Gegnern in den Orbit zu befördern. Mit dem Nachfolger von Destiny erwarten euch auch einige Neuerungen, die es zum Teil schon vor Spielbeginn zu wissen lohnt. Egal ob Neueinsteiger oder Destiny-Fan seit der ersten Sekunde: In unseren Tipps und Tricks findet ihr sicherlich den einen oder anderen hilfreichen Hinweis.

Destiny 2 - Keine rote Karte für den zweiten Teil: Wir zocken den Fußballmodus! 9 weitere Videos

Am Spielprinzip hat sich kaum etwas verändert. Destiny 2 ist ebenso wie sein Vorgänger ein MMO-Shooter im Sci-Fi-Setting mit einer Reihe Erfolgen und Trophäen für eure Hüter. Je nach Klasse und Fähigkeit bildet ihr euren Hüter entweder zum Fernkämpfer oder absoluten Tank aus und in Clans kann man sich herausfordernden Strikes oder Raids stellen. Im typischen PvP- oder PvE-Stil kämpft ihr euch durch Teile des Sonnensystems und könnt die Balance zwischen Story-Gameplay und MMO-Erfahrung halten.

Destiny 2 - Was gibt es grundlegend Neues?

Die erste Neuerung erfreut vor allem die PC-Gamer unter euch, denn anders als der Vorgänger, ist Destiny 2 nun auch für den heimischen PC zu haben. Wer Overwatch und World of Warcraft spielt, kennt die Plattform von Battle.net bereits, ansonsten müsst ihr euch noch einen Account anlegen.

Auf welcher Plattform ihr spielt, ist letzten Endes aber Nebensache. Was zählt, ist die Mission. Wer für zahlreiche Nebenbeschäftigungen zu haben ist, ist bei Destiny 2 richtig aufgehoben.

1. Zwar soll die Story von Destiny 2 weiter in den Hintergrund rücken, dafür wird sie aber geradliniger und weniger verworren. Außerdem wächst die Anzahl der Nebenmissionen.

Lost Sectors erkunden wird zukünftig einige eurer Zeit in Anspruch nehmen

Abenteuer und öffentliche Events liefern immer wieder neue Herausforderungen

natürlich kommen auch Strikes, also regelmäßige Teammissionen in Destiny 2 nicht zu kurz

2. Eingefleischte Destiny-Fans kennen die drei Klassen schon, die ihr am Anfang bei der Erstellung eures Hüters auswählen könnt. Neu hinzu kommen jetzt noch Sub-Klassen. Egal ob Warlock, Jäger oder Hüter - im Laufe des Spiels schaltet ihr automatisch mit gesammelten XP jeweils drei Unterklassen frei. Die aus diesen Sub-Klassen gewonnenen Super-Attacken bringen euch im Kampf gut voran.

3. Auch das Waffensystem fordert etwas Umgewöhnung. Vergesst Primär-, Sekundär- und Schwere Waffen. In Destiny 2 unterscheidet ihr in Kinetik, Energie und Power. Auch einige neue Waffen werden euch erwarten. Unter den Powerwaffen findet ihr so zum Beispiel auch irgendwann Granatwerfer, die es in Destiny 1 noch nicht gab. Dafür müsst ihr wohl vorerst auf Maschinengewehre verzichten.

4. Vier neue Welten gilt es in Destiny 2 zu bereisen. Zum einen gibt es die postapokalyptische Europäische Todeszone, den schillernd bunten Planeten Nessus sowie die Monde Io und Titan. Jede Region glänzt mit abwechslungsreichen Bildeindrücken und Ressourcen.

Destiny 2 - Tipps vor dem Spiel

Überlegt euch gut, welche Klasse euer Hüter haben soll. Werdet ihr ein Titan? Oder doch lieber ein Warlock? Liegt euch das Pirschen, dann seid ihr in der Klasse der Jäger gut aufgehoben. Die Wahl eurer Klasse hat selbstverständlich Einfluss auf euer Shootingerlebnis.

Tipps und Tricks in Destiny 2

Gängigen Destiny-Spielern ist die Verschrottung unnötigem Loots bereits bekannt. Die neugewonnenen Ressourcen können beim Waffenhändler eurer Wahl eingetauscht werden und nachträglich mit anderen Waffen verbaut werden.

und nachträglich mit anderen Waffen verbaut werden. Wer fleißig an regelmäßigen Events und Abenteuern teilnimmt, kann Glimmer, Glanzstaub und legendäre Bruchstücke , die Ingame-Währung des Spiels, ergattern. Auch Entdecker werden belohnt, denn das Erkunden von sogenannten Verlorene Sektoren bringt reichlich Schotter, ebenso wie das Zerstören wichtiger festgelegter Ziele. Mit dem Geld kann man Engramme bei verschiedenen NPCs ersteigern , die wiederum Waffen oder Rüstungen enthalten.

, die Ingame-Währung des Spiels, ergattern. Auch Entdecker werden belohnt, denn das Erkunden von sogenannten Verlorene Sektoren bringt reichlich Schotter, ebenso wie das Zerstören wichtiger festgelegter Ziele. Mit dem Geld kann man , die wiederum Waffen oder Rüstungen enthalten. EXP lässt euch zu Beginn leveln und macht euch stärker. Grast also jeden Kill ab, der euch vor die Flinte läuft. Wenn ihr erst ein bisschen leveln wollt, ehe ihr die Story weiterspielt, bieten sich die PvP-Matches oder Aufgaben in der Open-World von Destiny 2 an.

Alle Editionen im Detail Bilderstrecke starten (6 Bilder)

Richtig Leveln in Destiny 2

Zu Beginn von Destiny 2 werdet ihr schnell feststellen, dass euch genügend Kills und daraus gewonnene EXP schnell auf Level 20 boosten . Das erledigt sich quasi von alleine und bedarf keiner allzu großen Kniffe.

. Das erledigt sich quasi von alleine und bedarf keiner allzu großen Kniffe. Ab Level 20 stellt sich das System um. Nun braucht ihr keine Erfahrungspunkte mehr sammeln, sondern müsst euer Power-Level hochbringen. Das setzt sich aus euren Angriffs- und Verteidigungswerten zusammen, also lootet was das Zeug hält - zum Beispiel Exotische Waffen.

- zum Beispiel Exotische Waffen. Das geht so lange gut, bis ihr Power-Level 260 erreicht habt. Danach wird es kniffliger.

erreicht habt. Danach wird es kniffliger. Bisher gilt 300 als höchste Stufe, die ihr erreichen könnt und die letzten 40 Level haben es in sich. Diese erreicht ihr nämlich nur noch durch die wöchentlichen Meilensteine, aus denen mächtige Ausrüstungsteile zu ergattern sind. Diese Meilensteine können verschiedene Herausforderungen aus den jeweiligen Spielprinzipien von Destiny 2 darstellen und belohnen euch mit Ausrüstung, die leicht über eurem Wert liegt.

Habt ihr noch weitere Tipps, Tricks und Kniffe, die euch bei Destiny 2 geholfen haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und stärkt damit eure Hüter-Gemeinschaft.