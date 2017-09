Destiny 2 - Regions-Truhen finden und Ruf-Token einsacken

Unterschätzt nicht die Regions-Truhen bei Destiny 2, denn mit Ihnen könnt ihr richtig viele Ruf-Token bekommen. Wenn ihr euch auch noch gut vorbereitet, könnt ihr aus den goldenen Kisten mehr Ruf-Token erhalten als im Normalfall. Damit ihr nicht zu viel Zeit auf die Suche nach den Regions-Kisten verschwendet, teilen wir mit euch Videos zu ihren Fundorten.

Der Trick, um aus den Regions-Truhen mehr Ruf-Token zu erhalten, ist recht einfach, vorausgesetzt, ihr habt den entsprechenden Geist. Es gibt nämlich einen Perk, der euch dabei hilft, nicht nur drei, sondern gleich fünf Ruf-Token aus jeder goldenen Kiste zu entnehmen. Schaut euch also immer eure neuen Geist-Hüllen an und legt die entsprechende an, um euren Loot zu maximieren.

Hinweise zur Suche nach goldenen Truhen

Insgesamt gibt es 56 Regions-Truhen, in denen (ohne Geist-Perk) jeweils drei Ruf-Token verborgen sind. Je nach dem, auf welchem Planeten ihr die goldenen Kisten findet, werdet ihr die entsprechenden Marken darin finden. Außerdem findet ihr in den Laden manchmal auch Shader, aber das ist Glückssache. Findet ihr also alle Regions-Truhen, erhaltet ihr insgesamt mindestens 168 Token, was euch viel Ruf bei den Fraktionen einbringt und euch viele Engramme beschert.

Auf der Karte werden euch die goldenen Kisten mit einem Geist-Symbol angezeigt. So könnt ihr schon mal den Fundort lokalisieren, der Weg dorthin kann aber spärlich sein, weshalb euch die folgenden Videos helfen werden.

ETZ: Fundorte aller Regions-Truhen

Die ETZ (europäische Todeszone) schaltet ihr gleich als ersten Planeten frei und schon bald könnt ihr euch auf die Suche nach den 20 goldenen Kisten machen, die hier versteckt sind. Habt ihr die Marken alle eingesackt, könnt ihr sie zu Devrim Kay im Trostland bringen, um den Ruf zu steigern. Das folgende Video von PowerPyx hilft euch dabei, alle 20 Laden zu finden und unsere Timecodes erleichtern euch die Suche innerhalb des Videos.



Trostland

Nr. 1 – 0:05

Nr. 2 – 0:33

Stadtrand

Nr. 3 – 1:00

Nr. 4 – 1:25

Nr. 5 – 1:51

Gewundene Bucht

Nr. 6 – 2:16

Nr. 7 – 2:34

Nr. 8 – 2:58

Stützpunkt Hades

Nr. 9 – 3:34

Nr. 10 – 4:00

Nr. 11 – 4:30

Die Schlucht

Nr. 12 – 4:56

Nr. 13 – 5:35

Nr. 14 – 6:04

Der Schlamm

Nr. 15 – 6:30

Nr. 16 – 6:56

Nr. 17 – 7:28

Versunkene Inseln

Nr. 18 – 7:56

Nr. 19 – 8:21

Nr. 20 – 8:50

Titan: Fundorte aller Regions-Truhen

Titan hat in Bezug auf die goldenen Kisten nicht viel zu bieten, weshalb ihr hier nicht viel Zeit mit der Suche danach verbringen werdet. Lediglich sechs Laden werdet ihr hier finden. Abgeben könnt ihr die damit gewonnenen Marken bei Sloane in der Sirenenwacht. Erneut hilft euch PowerPyx dabei, zu diesen Sammelobjekten zu gelangen und wir versorgen euch mit den Timecodes.



Sirenenwacht

Nr. 1 – 0:05

Nr. 2 – 0:35

Nr. 3 – 1:11

Das Rigg

Nr. 4 – 1:38

Nr. 5 – 2:06

Nr. 6 – 2:31

Nessus: Fundorte aller Regions-Truhen

Auf Nessus wartet wieder viel Arbeit auf euch, denn hier findet ihr die meisten Regions-Truhen. Insgesamt erwarten euch 21 Laden und diese beherbergen mindestens 63 Nessus-Token. Habt ihr sie alle eingesammelt, begebt euch zu Exodus Black und erstattet Failsafe einen Besuch. Bei dieser sympathischen und schizophrenen KI könnt ihr die Marken nämlich eintauschen. Auch hier versorgt euch PowerPyx mit den Fundorten und wir liefern euch die Timecodes.



Exodus Black

Nr. 1 – 0:05

Nr. 2 – 0:29

Nr. 3 – 0:55

Lichtung der Echos

Nr. 4 – 1:33

Nr. 5 – 1:54

Nr. 6 – 2:19

Die Zisterne

Nr. 7 – 2:43

Nr. 8 – 3:06

Nr. 9 – 3:40

Die Wirrnis

Nr. 10 – 4:02

Nr. 11 – 4:26

Nr. 12 – 4:55

Wächtergrab

Nr. 13 – 5:24

Nr. 14 – 5:53

Nr. 15 – 6:26

Senke

Nr. 16 – 6:54

Nr. 17 – 6:54

Nr. 18 – 6:54



Artefaktsaum

Nr. 19 – 8:20

Nr. 20 – 8:44

Nr. 21 – 9:08

Io: Fundorte aller Regions-Truhen

Viel Arbeit ist nicht mehr vor euch, denn der letzte Planet möchte auch noch abgeerntet werden. Hier werdet ihr wieder wenige goldene Truhen finden. Insgesamt gibt es neun davon. Habt ihr sie erstmal alle eingesammelt, begebt ihr euch nach „Der Riss“, wo ihr Asher Mir findet. Bei ihm könnt ihr dann die Ruf-Token eintauschen. Ein PowerPyx-Video, Timecodes von uns – los geht’s.



Verlorene Oase

Nr. 1 – 0:05

Nr. 2 – 0:40

Nr. 3 – 1:13

Des Riesen Narbe

Nr. 4 – 1:56

Nr. 5 – 2:34

Nr. 6 – 3:05

Der Riss