Destiny 2 - Prüfungen der Neun: Alles über die PvP-Challenges

Destiny 2 scheint nicht gerade zimperlich mit seiner Gemeinde umzugehen. Wöchentlich trefft ihr in dem MMO-Shooter auf Herausforderungen, die es ganz schön in sich haben. Mit den Trials of the Nine kommt jetzt eine PvP-Aufgabe auf euch zu, für die ihr Durchhaltevermögen und vor allem mächtig Power mitbringen solltet.

Für die Prüfungen solltet ihr noch einmal richtig aufrüsten. Schaut in unserem Video, wie ihr eure Ausrüstung mit dem besten Ergebnis verstärkt:



Destiny 2 - Infundieren mit Mods 11 weitere Videos

Der 15. September hatte es in sich: Nicht nur fieberte die Destiny 2-Gemeinde dem ersten Auftritt des mysteriösen Händlers Xur entgegen, mit dem Trials of the Nine startet eine weitere Herausforderung - vor allem für die kompetitiven Shooter unter euch. Im Schmelztiegel richtet ihr im intensiven 4v4-Modus eure Waffe gegeneinander und tretet hoffentlich als Sieger aus den Trials hervor.

Prüfungen der Neun - Was erwartet euch?

Kein Aufatmen nach dem ersten Leviathan-Raid, denn schon folgt das nächste Abenteuer für eure Hüter. In Destiny 1 zählten die Prüfungen der Osiris zu den heftigsten Herausforderungen des Sci-Fi-Shooters. Ob die neuen Prüfungen da mithalten werden, wird sich nach dem ersten Launch zeigen. Orientieren sich die Prüfungen der Neun an den Vorgänger-Herausforderungen, wird auch hier wieder eine Einstiegsmission auf euer Team zukommen, ehe die eigentliche Prüfung beginnt. Wie der Destiny 2-Timeline auf der offiziellen Bungie-Seite zu entnehmen, wird es sich um einen Countdown handeln. Auch hier gilt wieder: Schaut man in die Mechanik von Destiny 1, müsstet ihr in der Team-Herausforderung eine Bombe platzieren, beziehungsweise eben diese entschärfen.

Belohnungen nach den Prüfungen der Neun

Ähnlich wie bei den Prüfungen der Osiris dürfte nur ein fehlerloser Run eures Teams zum Bestehen des Trials führen. Welche genauen Belohnungen es für die Sieger regnen wird, wissen wir nach der ersten Prüfung. Es darf aber vorsichtig optimistisch auf exotisches Loot gehofft werden. Damit ihr stark genug in die Herausforderung startet, bereitet euch ausreichend vor und checkt eure Ausrüstung auf mögliche Infusionen, damit ihr keiner Prüfungsangst erliegt.

Kämpft ihr euch noch durch den Leviathan-Raid? Lasst euch in unserer Bilderstrecke von den versteckten Truhen anspornen, die ihr dabei finden könnt:



Fundorte der versteckten Truhen im Raid Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Über die mysteriösen Neun außerhalb des Asteroidengürtels weiß man auf jeden Fall wenig. Nur Xur, der nicht weniger mysteriöse Händler, steht als Agent der Neun in Kontakt mit den Kriegsgeistern außerhalb des Riffs.