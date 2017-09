Was wäre Destiny 2 ohne einen Raid? Das durften die Spieler in der ersten Release-Woche erfahren, denn der Leviathan-Raid wurde noch nicht freigeschaltet. Das ist an sich auch kein Problem, denn die Hüter müssen sowieso zunächst leveln und können sich nicht sofort auf einen Raid stürzen, selbst, wenn er da wäre.

Doch endlich ist es soweit. Am 13. September um 19 Uhr geht der Leviathan-Raid online und ihr könnt endlich eure gewonnenen Fähigkeiten als Jäger, Warlock oder Titan auf die Probe stellen. Doch was ist notwendig, um den Leviathan-Raid zu starten und was erwartet euch dort?

Die Voraussetzungen für den Leviathan-Raid

Lange dachten wir, dass ihr den Leviathan-Raid nur starten könnt, wenn ihr den Power-Level 300 erreicht habt (folgt dem Link, um mehr zum Thema zu erfahren). So ist es aber glücklicherweise nicht, denn Luke Smith, der Director, twitterte, dass ihr schon mit 260 – 280 durchstarten könnt. Da es weiterhin kein Matchmaking gibt, die Fans jedoch unbedingt an Raids teilnehmen wollen, auch wenn sie keine fünf Mitstreiter haben, hat sich Bungie eine Alternative überlegt – die Guided Games.

Auf diese Weise ist es einem Solo-Spieler möglich, den Leviathan-Raid (und auch alle folgenden) mit einem Clan zu spielen, der ihm vorgeschlagen wird.

Wollt ihr also als Single-Hüter den Leviathan-Raid starten, werden euch Clans angeboten, aus denen ihr euch einen aussuchen könnt. Habt ihr das Gefühl, diese Hüter passen zu euch, dann sucht ihr euch einen der Clans aus und könnt mit ihm den Raid spielen. Danach könnt ihr natürlich wieder als einsamer Wolf durch die Destiny-2-Prärie wandern. Oder aber, ihr schließt euch dem Clan an, wenn das Zusammenspiel gut war.

Was euch im Raid erwartet

Bisher haben wir den Leviathan-Raid noch nicht spielen können, doch gibt es einige Aussagen und Andeutungen, die Informationen zum großen Raub geben. Damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, haben wir die wesentlichen nachfolgend zusammengetragen.

Sobald wir den Leviathan-Raid abgeschlossen haben, teilen wir mit euch unsere Erfahrungen und geben euch Hinweise, die euch dabei helfen werden, dieses Abenteuer ebenfalls zu bestehen.