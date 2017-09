Destiny 2 - Glanz-Engramme und Glanzstaub schnell bekommen

Was wäre Destiny 2 ohne ein bisschen Individualität auf dem Schlachtfeld? Mit Glanz-Engrammen habt ihr die Möglichkeit, kosmetische Anpassungen für euren Charakter zu erlangen und zeitgleich noch etwas Glanzstaub zu farmen, mit dem ihr wiederum nützliche Items kaufen könnt.

Destiny 2 - Keine rote Karte für den zweiten Teil: Wir zocken den Fußballmodus! 9 weitere Videos

Als Hüter stolpert ihr gelegentlich über verschiedenste Engramme in der Welt des Multi-Player-Shooters. Doch anders, als die normalen hexagonalen Lootboxen enthalten die Glanz-Engramme keinen für das Spiel primär nützlichen Kram. Dafür können euch Gegenstände wie Abzeichen, Geister, Sparrows, Schiffe oder Shader in die Hände fallen - Objekte, mit denen ihr euch aufhübschen, oder zumindest hervorheben könnt. Wenn euch der Loot nicht interessiert, überlegt dennoch, ihn an euch zu nehmen. Diesen könnt ihr nämlich zu Glanzstaub zerlegen, sollte sich nicht direkt welcher im Engramm befinden. Neben Glimmer und den Legendären Bruchstücken ist Glanzstaub die Währung im Spiel, mit der ihr In-Game einkaufen könnt.

Glanz-Engramme mit Echtgeld kaufen

Der schnellste, aber auch kostspieligste Weg für euch an Glanz-Engramme zu gelangen, ist die Investition von ein paar Euro. In Destiny 2 wurde die Währung “Silber” eingeführt, die ihr per Mikrotransaktion erwerben könnt. Im Everversum könnt ihr dafür ab Level 20 zu Tess Everis gehen und euer Silber für ein einzelnes oder ein Dreier- bzw. Fünfer-Bundle verprassen. Dafür ist aber sicherlich nicht jeder bereit und auch wenn bisher noch kein Vorteil via Pay2Win durch Silber bekannt ist, ist die Kritik an der Echtgeldwährung nicht unberechtigt. Aber wie kommt ihr dann an Glanz-Engramme, ohne Silber auszugeben?

Glanz-Engramme ohne Echtgeld erhalten

Anders als die anderen Engramme, fallen euch Glanz-Engramme nicht einfach so in die Hände. Außerdem müsst ihr damit unumgänglich zu Tess Everis, denn sie ist die Einzige, die die Boxen für euch öffnen kann! Die raren Engramme könnt ihr bisher nur über zwei Wege erlangen, sofern ihr auf den Austausch von Echtgeld verzichtet:

Glanz-Engramme sind der Grund, warum sich das Leveln nach Level 20 trotzdem noch lohnt. Zwar wird für euren Fortschritt jetzt nur noch das Power-Level gewertet, aber eure Level werden weiterhin gezählt. Für jeden Level-Aufstieg erhaltet ihr ein Glanz-Engramm, ohne etwas dafür zu tun. Schaut in unseren Tipps und Tricks, wie ihr effizient levelt. Zwar kein ultimativer Garant, aber eine gute Chance stellt ein Aufstieg eures Ruf-Levels bei einer Fraktion dar. Ab und an erscheint auch dabei ein Glanz-Engramm in eurem Inventar.

Das sind vorerst die einzigen Möglichkeiten, an Glanz-Engramme zu kommen. Wenn euch noch weitere bekannt sind, lasst es uns wissen.