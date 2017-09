In Destiny 2 werdet ihr schnell merken, dass ihr ohne starke Ausrüstung nicht weit kommt. Exotische Rüstungen helfen euch nicht nur, Angriffen besser standzuhalten, sie boosten auch euer Power-Level und machen euch zu einem starken Hüter. Wo ihr nach exotischen Rüstungen Ausschau halten könnt, erfahrt ihr hier.

Exotische Rüstungen bringen euch nur in Kombination mit starken Waffen weiter. Erfahrt in unserem Video, wie ihr am am klügsten infundiert und damit das Beste aus euren Waffen holt:



Destiny 2 - Infundieren mit Mods 11 weitere Videos

Je nachdem, ob ihr einen Warlock, Jäger oder Titan spielt, habt ihr im Laufe von Destiny 2 die Möglichkeit Rüstungsitems zu erhalten, die spezifisch für eure Klasse bestimmt sind. Manche bekommt ihr durch zufälliges Loot, andere werden euch auch von Xur verkauft oder sind Belohnungen zu abgeschlossenen Quest. In der Bilderstrecke findet ihr die exotischen Rüstungen im Überblick inklusive ihrer Perks und Fundorte:



Alle exotischen Rüstungen für euren Hüter Bilderstrecke starten (33 Bilder)

Warlock-Klasse: Exotische Rüstungen

Für die mystischen Warlocks bieten sich einige ansehnliche Objekte, die ihr entweder durch die Beendigung der Mission “Riptide” erhaltet, oder mit einer Menge Glück in exotischen Engrammen findet.



Jäger-Klasse: Exotische Rüstungen

Die agilen Jäger haben ebenfalls einige Items, die ihnen per Zufallsdrop oder nach Beendigung der Story-Mission zur Verfügung stehen.



Titan-Klasse: Exotische Rüstungen

Die schwer ausgerüsteten Titanen brauchen einiges an Gear. Exotische Engramme und Story-Belohnungen haben folgendes Inventar in petto:



Neben den vermerkten Fundorten ist es auch immer möglich, dass Xur das eine oder andere Item bei sich trägt. Haltet auf euren Maps also regelmäßig Ausschau nach dem Händler und schaut in sein wöchentlich wechselndes Inventar.