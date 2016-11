1 0

Vin Diesel ist zurück in der Rolle, die schon cool daherkam, als Dominic Toretto noch ein gewöhnlicher Kleinganove war - Xander Cage, dem adrenalinsüchtigen Actionjunkie der ersten Stunde. Und der Trailer zu xXx - The Return of Xander Cage zeigt, der Kerl hat es in all den Jahren nicht verlernt, cool auszusehen.

Der Trailer zu xXx - The Return of Xander Cage könnte glatt aus einer vergangenen Zeit von vor über einer Dekade stammen, als noch Actionfilme für die große Leinwand produziert wurden, die als Sommer-Blockbuster das Geld in die Kassen spülen sollten. Bigger, better, explosives lautete dabei das Stichwort, lange bevor Superheldenstreifen diese Aufgabe übernahmen. Und in diese Zeit führt uns ausgerechnet eine Figur zurück, die nach dem ersten Auftritt auf Eis gelegt wurde - Xander Cage, dargestellt von Vin Diesel, einer der wenigen Stars, die mit reinen Actionfilmen noch Erfolg haben.

Starbesetzte Action- und Stunt-Hatz

Xander Cage wird von Agent Augustus Eugene Gibbons aufgespürt und reaktiviert. Der Grund: der skrupellos agierende Xiang, der kurz davor steht, eine tödliche Waffe mit dem treffenden Titel Pandoras Box sein Eigen zu machen. Doch wie so oft trügt der Schein.

In Regisseur D.J. Carusos xXx: The Return of Xander Cage spielen neben Vin Diesel und Donnie Yen der thailändische Martial Arts-Star Tony Jaa sowie Bollywood-Schönheit Deepika Padukone mit. Ebenfalls mitmischen werden Samuel L. Jackson, Toni Collette, Nina Dobrev und Kris Wu.

Kinostart ist der 19. Januar 2017.