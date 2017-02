0 0

World War Z ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Zombiefilm aller Zeiten. Und doch hat Paramount Pictures den Kinostart des Sequels auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch vielleicht sieht die Zukunft von World War Z 2 gar nicht mal so schlecht aus: David Fincher hat sein Interesse bekundet, das Sequel zu inszenieren.

Gerade erst hat Paramount Pictures bekannt gegeben, dass sie den Kinostart zweier Filme gestrichen: Das Reboot zu Friday the 13th wurde komplett eingestampft, World War Z 2 dagegen auf unbestimmte Zeit verschoben. Gerüchten zufolge will das Studio das Sequel eventuell 2018 oder 2019 in die Kinos bringen. Ob das stimmt, ist noch nicht klar, denn bereits die Produktion des ersten Films, basierend auf Max Brooks' Operation Zombie: Wer länger lebt, ist später tot, war allen Erfolg zum Trotz eine langwierige wie anstrengende Angelegenheit für Paramount Pictures. Es hieß, Regisseur Marc Forster (James Bond 007 - Ein Quantum Trost) sei überfordert gewesen und es mussten viele Nachdrehs organisiert werden, um den Film halbwegs für das Kino zu retten. Ein weltweiter Erfolg mit rund 540 Millionen Dollar an Einspielergebnis sicherte die Pläne für ein Sequel.

David Fincher als Regisseur?

Berichten zufolge könnte World War Z 2 aber durchaus noch das Licht der Kinowelt erblicken. Kein Geringerer als David Fincher (Sieben, Gone Girl - Das perfekte Opfer) soll starkes Interesse signalisiert haben, den Film zu inszenieren. Und daran könnte etwas dran sein, denn Fincher und Brad Pitt sind alte Weggefährten, die schon einige Male zusammengearbeitet haben. Erstmals an Sieben, dann an Fight Club und zuletzt an Der seltsame Fall des Benjamin Button.

Fincher, so heißt es, wolle das Sequel kleiner gestalten und sich ganz auf einen Mann und seine Familie konzentrieren, die im weltweiten Zombie-Chaos zu überleben versuchen. Das klingt selbstverständlich auch eher danach, als wolle Pitt beim Sequel nur noch als Produzent mit seiner Produktionsfirma Plan B auftreten und wenn, dann wohl nur eine Nebenrolle übernehmen. Hier muss man einfach abwarten, wann und ob Paramount Pictures' Präsident Brad Grey grünes Licht für die Produktion erteilt.

Zuvor sollte eigentlich J. A. Bayona Regie führen, aber er verließ das Projekt, nachdem ihm nicht genügend Zeit zur Vorbereitung gelassen wurde: "Ich liebe die Jungs bei Paramount und Brad Pitts' Plan B", so Bayona am Rande des Toronto Film Festivals im vergangenen September. "Ich kann so nur einfach nicht arbeiten."

Stattdessen wird er nun Jurassic World 2 inszenieren.