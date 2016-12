4 0

Mit Wonder Woman haben Warner Bros. und DC Films einen der meist erwarteten Filme des kommenden Kinojahres in petto. Womöglich spielt dabei auch das Setting eine Rolle. Und Regisseurin Patty Jenkins hat nun erklärt, wieso der Film im Ersten Weltkrieg spielt.

Laut Fandangos Most-Wanted-Liste steht Warner Bros. und DC Films' Wonder Woman an vierter Stelle der meist erwarteten Kinofilme des kommenden Jahres, gleich hinter Star Wars: Episode VIII, Guardians of the Galaxy Vol. 2 von der direkten Konkurrenz Marvel Studios und Beauty and the Beast. Eine vielversprechende Platzierung angesichts der Konkurrenz, zumal Wonder Woman noch vor Spider-Man: Homecoming kommt.

Und das war noch nicht alles: Gal Gadot führt die Liste in der Kategorie Rising Female Movie Star 2017 an, während Wonder Woman als meist erwarteter Comicbuch-Charakter 2017 gilt. Eins steht also fest, Wonder Woman hat das Zeug zum Blockbuster.

Der Krieg, um alle Kriege zu beenden

Sicherlich dürfte hier das Szenario des Ersten Weltkriegs dienlich gewesen sein. Vor allem in Hinsicht auf das, was Regisseurin Patty Jenkins mit Wonder Woman zeigen will: "Meine Herangehensweise diente dazu, die Geschichte des mechanisierten Krieges festzuhalten und zu zeigen, wie das auf einen Gott wirken würde, der unsere Welt zum ersten Mal besucht", so Jenkins. "Ich wollte, dass das Publikum versteht, was für Schrecken ein Krieg dieser Größenordnung birgt und wie schockierend das auf jemanden wirken kann, der einen starken Sinn für Gerechtigkeit und Ehre besitzt. Sie erkennt nicht, wie unglaublich dunkel die Welt sein kann."

Neben Gal Gadot als Diana Prince / Wonder Woman spielen noch Chris Pine als Steve Trevor, Robin Wright als Genral Antiope, Connie Nielsen als Queen Hippolyta, Lucy Davis, David Thewlis, Danny Huston und Said Taghmaoui mit.

Wonder Womans Abenteuer in Regisseurin Patty Jenkins' epischem Action-Adventure beginnt voraussichtlich ab dem 23. Juni 2017 in den Kinos.