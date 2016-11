4 0

Der neue Trailer zu Wonder Woman ist da. Und er macht Appetit auf den Film, der das Zeug hat, einer der besten des DC Extended Universe zu werden.

Genauso wie EA und DICE mit dem WWI-Setting bei Battlefield 1 buchstäblich mit Altem frischen Wind in das Genre gebracht haben, könnten Warner Bros. und DC Films mit Wonder Woman frischen Wind in das Superheldengenre bringen. Zumindest sieht der neue Trailer zu Regisseurin Patty Jenkins' Wonder Woman nicht nur spektakulär, sondern auch anders aus als alles, was es in Sachen Superheldenstreifen auf der großen Leinwand bislang zu sehen gab. Und einen weiblichen Superhelden sieht man nun mal auch nicht alle Tage.

Story

Gal Gadot kehrt als Titelfigur in Regisseurin Patty Jenkins' epischem Action-Adventure zurück, wenn Wonder Woman im nächsten Sommer weltweit in die Kinos kommt. Bevor sie Wonder Woman wurde, war sie Diana, Prinzessin der Amazonen, dazu ausgebildet, eine unbesiegbare Kriegerin zu sein. Aufgewachsen auf einer paradiesischen Insel, verlässt Diana ihr Zuhause, als ein amerikanischer Kampfpilot auf ihrer Insel bruchlandet und ihr vom Krieg erzählt, der auf der gesamten Welt tobt, überzeugt, die Bedrohung abwenden zu können. Während sie an der Seite der Menschen in einem Krieg kämpft, der alle Kriege beenden soll, entdeckt Wonder Woman ihre wahren Kräfte.

Wonder Womans Abenteuer beginnt voraussichtlich ab dem 23. Juni 2017 in den Kinos.