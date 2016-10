4 0

Im kommenden Sommer erhält Gal Gadot als Diane Prince a.k.a. Wonder Woman ihren eigenen Solofilm. Und laut DC Entertainments Präsidentin Diane Nelson konnte diese Rolle nicht besser besetzt sein als mit der israelischen Schönheit.

In Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice rettete Gal Gadot als Wonder Woman zum Einstand gleich mal die Hintern von Batman und Superman zusammen - keine schlechte Einführung. Und in ihrem eigenen Solofilm wird Gadot beweisen, dass Wonder Woman eine waschechte Kriegerin ist, dessen ist sich DC Entertainments Präsidentin Diane Nelson sicher.

Zack Snyders Gespür für Stars

Dass sie nun eine derart talentierte Darstellerin für die Rolle haben, verdanken Warner Bros. und DC Films dem Gespür von Zack Snyder.

"Sie ist der Beweis für Snyders Casting-Talent", so Nelson. "Ich finde, Gadot ist eine Schauspielerin, die diese Rolle so wunderbar verkörpert hat, und die Bestätigung erhielten wir durch die Publikumsreaktion, als sie zum ersten Mal auf der Leinwand erschien. Die Leute brachen in Jubel aus. Sie und, wie ich finde, Ben Affleck waren die beiden herausragenden Elemente in diesem Film."

Erstaunlich finde sie, dass Gadot selbst so viele Wesenszüge von Wonder Woman an sich habe. Sie sei athletisch, stark und aufrichtig. "Sie ist eine Mutter, eine Frau und sie hat viel für diese Rolle getan, wir konnten froh sein, sie dabeizuhaben."

Für die Justice League sei sie weder ein Sidekick noch ein bloßes Eye Candy, ganz im Gegenteil, Wonder Woman sei ein wichtiges Gründungsmitglied.

Wonder Womans Abenteuer beginnt voraussichtlich ab dem 23. Juni 2017 in den Kinos.