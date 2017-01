8 0

Just wurde der neue Red Band Trailer zu Logan: The Wolverine veröffentlicht, der bei Fans für freudige Erwartung sorgte. Regisseur James Mangold sprach nun einige Punkte an, die für euch interessant sein dürften.

Mit Logan: The Wolverine wagen sich Regisseur James Mangold und Hauptdarsteller Hugh Jackman auf neues Terrain, zumindest was Wolverines bisherigen Leinwandweg betrifft: Erwachsener soll das Spektakel werden, brutaler und vor allen Dingen persönlicher und mehr in Richtung Drama gehen. Und die bisherigen Trailer geben gut das gut wieder. Von Explosionen, schwebenden Mutanten, die ganze Wolkenkratzer aus dem Fundament hieven keine Spur. Stattdessen ein düsteres, realistisches und menschliches Setting für Jackmans vermeintliche Abschiedsvorstellung als Logan / Wolverine.

Logan und Laura

20th Century Fox führte eine rund 40-minütige Preview vor, die bei den anwesenden Pressevertretern sehr gut ankam. Von einem düsteren Endzeitfilm bar jeden Humors ist die Rede, von einer brillianten Abschiedsvorstellung für Jackmans Logan. Allgemein deutet alles darauf hin, dass dies der beste aller Wolverine-Filme werden dürfte.

Und einen gewichtigen Anteil daran hat sicherlich die Beziehung zwischen Logan und Laura Kinney a.k.a X-23. "Im Film geht es um die Vorstellung - in guten Filmen geht es immer um die Vorstellung - zwischen Charakteren, die man kennt mit solchen, die neu sind und den alten etwas abverlangen. Eines der Dinge, mit dem sich Logan nie herumschlagen musste, ist die Belastung als Elternteil. Wenn man Kinder hat, ist es so, als würde man in den Spiegel schauen und sich selbst erblicken. Auf einmal muss man sich zusammenreißen und ein Kind erziehen, das Verhaltensweisen adaptiert, die man ihm vorgelebt hat."

Keine gute Sache also, wenn das Kind in diesem Fall über dieselben Kräfte und Klauen verfügt wie Logan selbst, der nicht gerade für sein ruhiges Gemüt bekannt war.

Wann spielt Logan: The Wolverine?

Logan: The Wolverine, so Mangold, wird im Jahre 2029 spielen, und rund 25 Jahre nach den letzten Spuren der Mutanten. "Mein Ziel war einfach", erklärt er, "Es ging darum, einen Zeitraum zu wählen, wo ich über genügend Raum verfügen kann und frei von jeglichen Verbindungen bin. Filme hören meiner Meinung nach auf, frisch zu sein,m wenn man dabei wiederfindet, im Prinzip eine TV-Serie mit 200 Millionen Dollar teuren Episoden zu drehen, die immer da anknüpfen, wo die letzte aufgehört hat. Dann ist es unmöglich, frisch zu sein. Dann ist man nur der Regisseur der 14. Episode einer TV-Serie, wo sich die Leute über jede kleinste Änderung und jeden Kontinuitätsfehler aufregen."

Dieses Mal ging es darum, als Filmemacher zu agieren und sich selbst zu fragen, wie man sich einbringen wolle. "Was würde ich tun, wenn ich von Anfang an neu beginne? Was würde ich erforschen wollen? Was habe ich noch nicht gesehen auf der Leinwand. Nicht nur im X-Men-Universum, aber in keinem Superheldenstreifen generell?"

Eine weitere Kollaboration?

Logan: The Wolverine soll zwar das Ende der Wolverine-Spin-off-Trilogie sein, nicht aber das Ende der Zusammenarbeit zwischen Mangold und Jackman. "Ich denke, dass wir an einem anderen Projekt zusammenarbeiten werden, da bin ich mir absolut sicher, da wir gute Freunde sind", so Mangold. "Ich bezweifle aber, dass ich dann der Regisseur eines weiteren Logan-Films sein werde."

In James Mangolds drittem und wahrscheinlich abschließenden Teil der Wolverine-Trilogie wird Hugh Jackman ein letztes Mal den titelgebenden Helden mimen. Ebenfalls dabei sind Patrick Stewart als Charles Xavier a.k.a. Professor X, Stephen Merchant als Caliban, Dafne Keen als Laura Kinney / X-23, Boyd Holbrook als Donald Pierce, Richard E. Grant als Dr. Zander Rice und Doris Morgado als Maria.

Deutscher Kinostart des erwachsenen Actiondramas ist der 2. März 2017.