Der vermeintlich letzte Auftritt von Hugh Jackman als Logan wird ein langes Vergnügen, wie die Laufzeit verrät. Zudem gibt es eine neue Synopsis.

Mit Logan - The Wolverine will Regisseur James Mangold Hugh Jackman den epischen Abschied verschaffen, den er als Logan verdient hat. Die Trailer und die Aussagen des Filmteams deuten es bereits an: Logan - The Wolverine wird ein menschlicher Superheldenstreifen, in dem die Charaktere im Mittelpunkt stehen und nicht die Effekte. Und da Dialoge für gewöhnlich länger dauern als Explosionen, ist der abschließende Teil der Wolverine-Spin-offs auch der längste: 135 Minuten Laufzeit. Mangolds Wolverine-Einstand Wolverine: Weg des Kriegers dauerte rund 126 Minuten, während X-Men Origins: Wolverine mit knapp 107 Minuten der kürzeste der dreien ist. Ein gutes Zeichen, denn offenbar lässt man sich Zeit mit dem Abschied einer der ikonischsten Leinwand-Superhelden aller Zeiten.

Synopsis

"Im Jahr 2024 ist die Mutanten-Population deutlich zurückgegangen, die X-Men haben sich aufgelöst. Logan, dessen Kraft zur Selbstheilung nachlässt, hat sich dem Alkohol ergeben und verdient sein Geld als Chauffeur. Er kümmert sich um den alten, kranken Professor X, den er versteckt hält. Eines Tages bittet eine fremde Frau Logan darum, ein Mädchen namens Laura an die kanadische Grenze zu bringen. Zunächst lehnt er ab, doch der Professor wartet schon lange auf ihr Erscheinen. Laura verfügt über unglaubliche Kampfkraft und ist Wolverine in vielem ähnlich. Finstere Gestalten verfolgen sie im Auftrag eines mächtigen Konzerns, denn in ihrer DNA ist das Geheimnis verborgen, das sie mit Logan verbindet. Eine gnadenlose Jagd beginnt ... Der dritte Spielfilm über die Marvel-Comic-Figur Wolverine zeigt die Superhelden in Alltagsnöten. Sie altern, erkranken und kämpfen ums materielle Überleben. So muss sich der heruntergekommene Logan fragen, ob er seine noch verbleibenden Kräfte weiterhin sinnvoll einsetzen kann und will. In der nahen Zukunft scheinen die Zeiten, in denen sich die Ordnung mit messerscharfen Krallen und telepathischen Fähigkeiten wiederherstellen ließ, vorbei zu sein."

In James Mangolds drittem und wahrscheinlich abschließenden Teil der Wolverine-Trilogie wird Hugh Jackman ein letztes Mal den titelgebenden Helden mimen. Ebenfalls dabei sind Patrick Stewart als Charles Xavier a.k.a. Professor X, Stephen Merchant als Caliban, Dafne Keen als Laura Kinney / X-23, Boyd Holbrook als Donald Pierce, Richard E. Grant als Dr. Zander Rice und Doris Morgado als Maria.

Deutscher Kinostart des erwachsenen Actiondramas ist der 2. März 2017.