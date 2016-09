Hier findet ihr alle 9 Trailer zu Warm Bodies:

Exklusive Featurette: Ein bisschen weniger tot

Exklusiv bei gamona: die Featurette "A Little Less Dead" aus dem Bonusmaterial von Warm Bodies. Die romantische Zombiekomödie erscheint am 11. Juli auf DVD und Blu-ray. Das Video erläutert die Chemie beim Dreh zwischen den Zombie-Darstellen Nicholas Hoult und Rob Corddry und zeigt, wie man sich einfach nur durch Grunzen und Stöhnen trotzdem unterhalten kann.

Exklusiver Filmclip: Angriff der Boneys

Warm Bodies ist der charmante Versuch eines Zombiefilms als romantische Komödie. Wir zeigen euch exklusiv eine Szene, in der der Zombie R und seine Julie auf der Flucht vor den gefährlichen Boneys sind. Kinostart: 21. Februar.

Undead Trailer

Die Untoten sind los. Verkürzt euch die Wartezeit bis zum Kino-Release, mit diesem schaurig schönen Trailer zu "Warm Bodies"; mit Rob Corddry, Teresa Palmer und Nicholas Hoult.

TV-Spot

Erster TV-Spot zu der Horror-Komödie "Warm Bodies" von Jonathan Levine. In der romantischen Zombie-Geschichte verliebt sich der Untote 'R' in das Mädchen Julie und folgt ihr in die letzte Bastion der Überlebenden.

Spoiler-Alarm: die ersten vier Minuten des Films

Die ersten vier Minuten der Horror-Komödie "Warm Bodies".

Erster deutscher Trailer

Für die Zombie-Komödie "Warm Bodies" steht nun auch ein deutscher Trailer bereit. Ab dem 21.02.2013 könnt ihr im Kino miterleben, wie ein Zombie die große Liebe findet.

U.S. Trailer #2

Der zweite Trailer zu Jonathan Levines Horror-Komödie.

Erster Trailer (HD)

Ein Zombie mit Gefühlen?! Aber klar doch. Warum nicht? Wenn man nur genügend menschliches Hirn gegessen hat, kann man vielleicht auch wieder selbst menschlich werden... Und sich verlieben.

Erster Trailer

Die Geschichte von Zombie 'R', seiner großen Liebe Julie und einem ganzen Batzen Humor.