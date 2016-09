Hier findet ihr alle 4 Trailer zu Voll abgezockt:

Exklusiver Clip: Diana bestellt im Diner

Wer etwas im Leben erreichen will, braucht Eier. und davon hat Diana (Melissa McCarthy) mehr als genug; was sie haben will, bekommst sie auch. Das bekommt auch Sandy Bigelow Patterson (Jason Bateman) in "Identity Thief" zu spüren; der neuen Komödie von Seth Gordon, die bei uns am 28.03.2013 in den Kinos anläuft.

Deutscher Trailer

Der deutsche Trailer zur abgedrehten Komödie von Seth Gordon: "Identity Thief"; mit Melissa McCarthy und Jason Bateman.

Theatrical Trailer

"Voll abgezockt" (OT: "Identity Thief") mit Melissa McCarthy und Jason Bateman in den Hauptrollen soll am 28.03.2013 in die Kinos kommen. Nun gibt es auch den zweiten US-Trailer, der als "Theatrical Trailer" daherkommt.

Original Trailer

Diana (Melissa McCarthy) führt ein Leben in Saus und Braus; Geld spielt für sie keine Rolle. Die schier unerschöpflichen finanziellen Mittel hat sie sich allerdings nicht selbst erarbeitet: das Teufelsweib greift beim Shoppen auf die Identität des erfolgreichen Mannes Sandy Bigelow Patterson (Jason Bateman) zurück, der am anderen Ende der USA wohnhaft ist.