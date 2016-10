0 0

Zum nunmehr fünften Ausflug in die Underworld ist ein neuer International Trailer veröffentlicht worden.

Was für die einen die Resident Evil-Reihe von Paul W. S. Anderson ist, nennt sich bei anderen Underworld. Thematisch mögen sich die beiden Reihen zwar kaum ähnlich sein, doch optisch und auch in Sachen Hauptfigur entsprechen sie den gleichen heruntergekurbelten Recycling-Ideen, die schon seit Jahren immer wieder gemolken werden. Und so deutet auch der neue International Trailer zu Underworld 5: Blood Wars nichts an, was es nicht auch schon in den Filmen zuvor gegeben hat.

Interessant war allerdings Kate Beckinsales Aussage auf dem New York Comic Con, dass Marvel derzeit etwas mit Blade plant. Dies teilte sie mit, nachdem man sie zu einem möglichen Crossover zwischen den beiden Reihen Blade und Underworld befragte.

Endlich das Ende?

Und genauso wie Resident Evil 6: The Final Chapter angeblich der Abschluss der Horror-Action-Reihe darstellen soll, handelt Underworld 5: The Blood Wars vom Kampf, der alle Kämpfe beenden soll. Neben Beckinsale, die erneut als Vampirin Selene zurückkehrt, spielen noch Theo James, Charles Dance, Tobias Menzies, Lara Pulver, Bradley James und Trent Garrett in Regisseurin Anna Foersters Film mit.

Deutscher Kinostart ist der 1. Dezember 2016.