In einem Interview sprach Regisseur Shawn Levy über sein Traumprojekt Uncharted und darüber, warum Nathan Drake einen Anti-Indiana Jones darstellt.

Die lange geplante Verfilmung von Naughty Dogs Erfolgsreihe Uncharted kriegt immer festeren Boden unter den Leinwand-Füßen: Neben Drehbuchautor Joe Carnahan ist mit Shawn Levy ein Regisseur gefunden worden, der nicht nur die gesamte Reihe selbst begeistert gespielt hat. Levy war schon immer Feuer und Flamme für das Filmprojekt, wie er in einem Interview verriet.

"Das hab ich schon eine ganze Weile lang erwähnt"

"Ich hatte seit Jahren Interesse an diesem Projekt", so Levy, der seinen Durchbruch mit der Nachts im Museum-Trilogie feierte und mit Real Steel einen Erfolg landen konnte. "Ich habe jedes Spiel der Reihe gespielt und geliebt. Und ich denke, dass es weithin als das kinoreifste Spiel der letzten Zeit überhaupt angesehen wird, vielleicht auch das kinoreifste überhaupt. Und es ist kinoreif nicht nur in der Darstellung, aber auch tief in Charaktere verwurzelt, mit einem ganz spezifischen Ton und einem gewissen Humor, nicht? Wann gab es zuletzt einen großartigen, lustigen, actionreichen Film über die Jagd nach Schätze? Richtig, nicht Indiana Jones, nicht Das Vermächtnis der Tempelritter. Ich war schon immer an diesem Projekt interessiert, aber andere Leute wurden damit betraut und ich war beschäftigt (Stranger Things). Dann kam endlich der richtige Moment und ich sagte, 'Ich! Okay, ich!'"

Der Anti-Indiana

Momentan bereitet sich Levy auf die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Stranger Thing vor, aber mit Carnahan arbeitet er am Drehbuch zu Uncharted. Und auf eins darf man sich als Uncharted-Fan gefasst machen: dass Nathan Drake nicht zu einer Art moderner Indiana Jones verkommen wird.

"Die Leute vergleichen Indiana Jones mit Uncharted, weil es in beiden um die Jagd nach Schätzen geht, aber Indiana war ein vornehmer Akademiker mit guten Absichten... er war tatsächlich ein Held. Das letzte hingegen, was Nathan Drake tun würde, wäre es, sich selbst als Held zu bezeichnen. Und wenn er heldenhafte Qualitäten aufweist, dann ungeachtet seiner skrupellosen Art. Wenn, dann wird es nur ganz entfernt Elemente wie bei Indiana Jones geben. Aber es ist eine düstere, realistischere und zeitgenössische Welt. Und das ist die andere Sache, Indiana Jones spielt in einer vergangenen Zeit, das vergessen wir immer. Uncharted spielt heute."

Und wie sieht es mit der Besetzung für Nathan Drake aus? Mark Wahlberg war ja lange Zeit für die Rolle vorgesehen, bevor er seinen Hut nahm. Fans verlangen schon lange entweder Nathan Fillion oder Gerard Butler in der Rolle.

"Die Gespräche darüber finden derzeit statt, aber auf Studioebene mit den Produzenten. Wir sprechen darüber, wer passen könnte", verrät Levy. Fans, so sagt er, spammen ihn regelrecht mit Vorschlägen voll: von Nikolaj Coster-Waldau, Oscar Isaac, Nathan Fillion, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Pine - die Vorschläge seien zahlreich und würden quasi jeden groben Schönling beinhalten, den Hollywood zu bieten hat. "Ich werde meine Entscheidung nicht von Twitter-Vorschlägen beeinflussen lassen. Vielleicht habe ich den Namen gerade eben bereits fallen lassen, wer weiß."

Wie die Verfilmung angegangen wird

Das Besondere an der Uncharted-Reihe seien die immens immersiven Actionsequenzen, so Levy. Er habe sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie man diese Szenen angehen könnte und ob es sich dabei um dieselben Szenen wie aus den Spielen handeln soll. Er tendiere jedoch dazu, nicht alles zu übernehmen, denn das würde die Fans wiederum enttäuschen, die sonst den Eindruck hätten, dass sie nur die Spiele eins zu eins kopiert hätten.

Die Dreharbeiten selbst werden laut Levy definitiv nicht vor März kommenden Jahres beginnen. Das bedeutet, dass wir uns wohl eventuell noch bis Anfang 2018 gedulden müssen, ehe Uncharted in die Kinos kommt.