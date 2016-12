4 0

Der erste Trailer zur Materialschlacht Transformers: The Last Knight ist da.

Ja, was ist denn das? Optimus Prime gegen Bumblebee? Offensichtlich wird Transformers: The Last Knight so einige Überraschungen für das geneigte Publikum verbergen.

Storytechnisch wird es teils doch recht abstrus: Wie bereits bekannt ist, geht es dieses Mal ins Weltall. Optimus Prime findet zurück zu seinem Heimatplaneten Cybertron, der mittlerweile ein toter Planet ist. Und wie Optimus herausfinden muss, ist er daran schuld. Auf der Suche nach einem Weg, Cybertron wieder zum Leben zu erwecken, stößt er auf ein Artefakt. Allerdings ist dieses Artefakt auf der Erde, wo denn auch sonst. Und dieses Artefakt hat Verbindungen zu Merlin, dem Magier unter König Artus. Offenbar hat Merlin seine Macht über einen Transformer erhalten, der die Erde vor langer Zeit besucht hat. Hier kommt natürlich auch der Titel des neuen Films ins Spiel, der The Last Knight lautet. Welche Verbindung wird es also zu König Artus, Merlin und womöglich Excalibur geben?

Bereits bekannt war zudem, dass der Film zwei Handlungsstränge haben wird: Eine im Weltall mit Optimus Prime und eine auf der Erde mit Cade Yeager, Bumblebee und all den anderen. Und selbstverständlich ist Megatron wieder als Bösewicht dabei. Wer sonst sollte den Transformers Paroli bieten, wenn nicht der Obermotz der Decepticons? Daneben wird es neben neuen Transformers auch einen neuen Charakter namens "Der Erschaffer" geben. Könnte er von Hopkins gespielt werden? Und was ist mit Unicron?

Michael Bay, wie man ihn kennt

Der Trailer zeigt all das, was sich Transformers- und speziell Fans der Filmreihe wünschen: Action en masse, Explosionen à la Bay at his best und selbstverständlich wieder eine Augenweide in Forme eines hübschen Mädchens, die aber von Film zu Film besorgniserregend jünger wird, hier dargestellt von der gerade mal 15-jährigen Isabela Moner. Zudem deutet der Trailer an, was bereits Produzent Lorenzo di Bonaventura ausgesprochen hat - Transformers: The Last Knight bereitet den Weg für das Bumblebee-Spin-off, das 2018 in die Kinos kommen soll.

In Michael Bays mittlerweile fünftem Transformers-Film, vom letzten ist mittlerweile gar nicht einmal mehr die Rede, spielen neben den altbekannten Gesichtern Mark Wahlberg, Stanley Tucci, John Turturro und Josh Dushamel auch erstmals Anthony Hopkins, Isabela Moner und Laura Haddock sowie Liam Garrigan als König Artus mit. Für die englische Originaltonspur leihen unter anderem John Goodman, Ken Watanabe und Peter Cullen den Transformers ihre Stimmen.

In die Kinos kommen wird Transformers: The Last Knight hierzulande am 22. Juni 2017