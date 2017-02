4 0

Paramount Pictures hat den kompletten Superbowl-Trailer zu Transformers 5: The Last Knight veröffentlicht. Zudem deutet Regisseur Michael Bay an, dass es dieses Mal wahrscheinlich wirklich der letzte Transformers-Streifen von ihm sein könnte.

Im Vorfeld zum Super Bowl 2017 hat Paramount Pictures nun den kompletten TV-Spot zu Transformers 5: The Last Knight veröffentlicht. Aber viel interessanter als der Trailer ist ein Eintrag auf der Seite von Regisseur Michael Bay. Denn dieser deutet darauf hin, dass für ihn nach fünf Filmen nun tatsächlich Schluss sein könnte.

"Es ist bittersüß für mich", so Bay. "Bei jedem Transformers-Film habe ich gesagt, dass es mein letzter sein würde. Dann sehe ich die 120 Millionen Fans auf der ganzen Welt, die diese Filme schauen, die riesigen Schlangen vor den Themenpark-Achterbahnen und die wunderbaren Make-A-Wish-Kinder, die uns am Set besuchen und das alles zieht mich jedes Mal zurück. Ich liebe es, diese Filme zu machen. Dieser Film war eine ganz besondere Freude. Aber dieses Mal könnte es wirklich soweit sein. Es ist ein finales Kapitel und ein neuer Anfang."

Bay sagte in vergangenen Interviews, dass er das Franchise zu einem neuen Anfang führen und dann erst abgeben wolle. Das hätte bereits nach dem dritten Teil der Fall sein sollen. Mit Transformers: Ära des Untergangs folgte dann ein vierter Teil, der die alte Trilogie tatsächlich zu einem Schluss führte und nun mit dem fünften Teil einen neuen Anfang mit einem neuen Hauptdarsteller (Mark Wahlberg) markiert. Zudem hat Paramount Pictures das Franchise nun ausgeweitet und will neben der eigentlichen Hauptstory noch Spin-offs einführen, da hätte Bay sowieso nicht mehr jeden Film inszenieren können - der perfekte Moment für den Abschied als Regisseur. Als Produzent bleibt er ja weiterhin an Bord.

Synopsis

Transformers 5: The Last Knight bricht mit den Kernmythen des Transformers-Franchises und stellt eine neue Definition auf, was es bedeutet, ein Held zu sein. Menschen und Transformers befinden sich im Krieg, Optimus Prime ist verschollen. Der Schlüssel zur Rettung unserer Zukunft liegt tief in den Geheimnissen der Vergangenheit verborgen - in der geheimen Geschichte der Transformers auf der Erde. Die Rettung der Welt lastet auf den Schultern einer ungleichen Truppe: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, ein englischer Lord (Sir Anthony Hopkins) und eine Oxford-Professorin (Laura Haddock).

Es kommt ein Moment im Leben eines jeden, in dem man für einen Unterschied sorgen kann. In Transformers 5: The Last Knight werden die Gejagten zu Helden, Helden werden zu Feinden. Nur eine Seite wird überleben: Sie oder wir.

In Michael Bays mittlerweile fünftem Transformers-Film, vom letzten ist mittlerweile gar nicht einmal mehr die Rede, spielen neben den altbekannten Gesichtern Mark Wahlberg, Stanley Tucci, John Turturro und Josh Dushamel auch erstmals Anthony Hopkins, Isabela Moner und Laura Haddock sowie Liam Garrigan als König Artus mit. Für die englische Originaltonspur leihen unter anderem John Goodman, Ken Watanabe und Peter Cullen den Transformers ihre Stimmen.

In die Kinos kommen wird Transformers: The Last Knight hierzulande am 22. Juni 2017