Anlässlich des jährlichen Super Bowls wird es heute einen neuen Trailer zu Regisseur Michael Bays Transformers 5: The Last Knight geben. Hier ist schon mal die neue Synopsis.

Mit Transformers 5: The Last Knight geht die Krawallreihe in die nächste Runde. Doch dieses Mal soll alles anders sein, zumindest, wenn man dem ersten Trailer nach geht. Ein neuer Trailer wird im Laufe des Tages erscheinen. Bis dahin bietet die neue Synopsis weitere Anhaltspunkte, was man dieses Mal erwarten darf.

Synopsis

Transformers 5: The Last Knight bricht mit den Kernmythen des Transformers-Franchises und stellt eine neue Definition auf, was es bedeutet, ein Held zu sein. Menschen und Transformers befinden sich im Krieg, Optimus Prime ist verschollen. Der Schlüssel zur Rettung unserer Zukunft liegt tief in den Geheimnissen der Vergangenheit verborgen - in der geheimen Geschichte der Transformers auf der Erde. Die Rettung der Welt lastet auf den Schultern einer ungleichen Truppe: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, ein englischer Lord (Sir Anthony Hopkins) und eine Oxford-Professorin (Laura Haddock).

Es kommt ein Moment im Leben eines jeden, in dem man für einen Unterschied sorgen kann. In Transformers 5: The Last Knight werden die Gejagten zu Helden, Helden werden zu Feinden. Nur eine Seite wird überleben: Sie oder wir.

In Michael Bays mittlerweile fünftem Transformers-Film, vom letzten ist mittlerweile gar nicht einmal mehr die Rede, spielen neben den altbekannten Gesichtern Mark Wahlberg, Stanley Tucci, John Turturro und Josh Dushamel auch erstmals Anthony Hopkins, Isabela Moner und Laura Haddock sowie Liam Garrigan als König Artus mit. Für die englische Originaltonspur leihen unter anderem John Goodman, Ken Watanabe und Peter Cullen den Transformers ihre Stimmen.

In die Kinos kommen wird Transformers: The Last Knight hierzulande am 22. Juni 2017