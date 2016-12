11 0

In einem aktuellen Interview sprach Walton Goggins über das Tomb-Raider-Reboot und schwärmte vom Drehbuch: "Es ist fantastisch."

Anfang Dezember wurde bekannt, wer sich Alicia Vikanders Lara Croft in den Weg stellen wird: Walton Goggins. Die Dreharbeiten sollen bereits im Frühjahr 2017 beginnen. Und offenbar kann es Goggins kaum erwarten, denn er zeigt sich begeistert von der Geschichte.

"Die Geschichte ist so gut"

"Dieser Regisseur [Tomb Raider wird vom norwegischen Regisseur Roar Uthaug (The Wave) inszeniert] ist ein außerordentlich talentierter Filmemacher", so Goggins, "und Alicia Vikander habe ich bereits ein paar Mal getroffen, wir haben gemeinsame Freunde, aber ich denke einfach, dass sie eine unglaubliche Bereicherung für jede Schauspiel-Generation darstellt. Das war einfach eine großartige gelegenheit für mich. Aber das Wichtigste, die Geschichte ist so gut. So gut! Ich sag nur so viel: Für mich ist es wie Jäger des verlorenen Schatzes gepaart mit einer Genre-Variante von Joseph Conrads Roman Victory: Eine Inselgeschichte. Ich musste diese Gelegenheit einfach wahrnehmen."

Klingt ja schon fast zu gut, um wahr zu sein. Was denkt ihr?

Das Tomb Raider-Reboot soll am 16. März 2018 in die Kinos kommen.