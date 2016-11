11 0

In einem aktuellen Interview bestätigte Produzent Graham King den Versuch des Filmteams, Lara Croft auch auf der Leinwand emotionaler erscheinen zu lassen.

Regisseur Roar Uthaug (The Wave - Die Todeswelle, Cold Prey) hat Großes vor mit Alicia Vikander und dem Reboot der Tomb Raider-Reihe auf der großen Leinwand: Eine Origin-Story soll es werden, mit einem emotionalen Zugang zur Heldin, die in den Filmen mit Angelina Jolie immer etwas zu unnahbar wirkte. Er wolle Lara Croft als menschliches Wesen präsentieren. Und hierbei orientiert er sich auch an den aktuellen Tomb Raider-Spielen, die Laras Ursprünge beleuchten. Ein kompletter Neustart also, etwas, das auch Produzent Graham King bestätigen kann.

Lara Croft sucht ihren Vater

In einem Interview sprach King über Laras Beweggründe für ihre gefährlichen Abenteuer: "Nun, das ist eine, wie wir es nennen, 'Zurück zu den Wurzeln'-Geschichte", so King. "Hier haben wir eine junge Lara Croft, die herausfinden will, ob ihr Vater lebt oder tot ist. Von daher hat es diese emotionale Komponente an sich und ich denke, das war es auch, das Alicia Vikander so interessant daran fand. Ich denke, die Geschichte ist wirklich gut und ich finde, dass wir das richtige Team und einen großartigen Regisseur haben, um diesen Film wirklich klasse werden zu lassen."

Freut ihr euch schon auf den neuen Tomb Raider?