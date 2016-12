11 0

Und dieser Gegenspieler wird von einem Schauspieler dargestellt, der wahrlich diabolisch auftischen kann.

Bislang war nur bekannt, dass sich Alicia Vikander in Regisseur Roar Uthaugs (The Wave - Die Todeswelle, Cold Prey) Reboot der Tomb-Raider-Kinoreihe als junge Lara Croft auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater macht.

"Hier haben wir eine junge Lara Croft, die herausfinden will, ob ihr Vater lebt oder tot ist. Von daher hat es diese emotionale Komponente an sich und ich denke, das war es auch, das Alicia Vikander so interessant daran fand. Ich denke, die Geschichte ist wirklich gut und ich finde, dass wir das richtige Team und einen großartigen Regisseur haben, um diesen Film wirklich klasse werden zu lassen", so Produzent Graham King über den emotionalen Zugang zur Protagonistin.

Diabolisch guter Gegenspieler

Nun ist auch bekannt, wer sich ihr dabei in den Weg stellen wird: Walter Goggins. Besonders Serienliebhaber dürften ihn aus Justified, Vice Principals und Sons of Anarchy kennen. Auch spielte er den sadistischen CIA-Killer Laugher sowie Sheriff Chris Mannix in Quentin Tarantinos The Hateful 8 und wird nächstes Jahr in der Seal Team Six-Serie Six zu sehen sein.

Was denkt ihr? Wird Goggins Lara Croft ordentlich Feuer unterm Hintern machen?

Das Tomb Raider-Reboot soll am 16. März 2018 in die Kinos kommen.