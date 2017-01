1 0

In einem Interview bestätigte Produzent Basil Iwanyk, dass die Verfilmung von Ubisofts Splinter Cell-Reihe mit Tom Hardy in der Hauptrolle noch immer in Arbeit sei. Außerdem soll sich der Film klar von Jason Bourne, James Bond und vor allem von anderen Videospieleverfilmungen unterscheiden.

Viele Informationen gab es in letzter Zeit nicht zu Ubisoft Motion Pictures' Tom Clancy's Splinter Cell. Vor allem nicht nach dem eher enttäuschenden Einspielergebnis von Assassin's Creed, der weltweit gerade mal auf 210 Millionen Dollar an Einnahmen kam.

Wie um der Welt zu beweisen, dass man sich davon nicht entmutigen lassen will, gab es nun ein neues Interview mit Splinter Cell-Produzent Basil Iwanyk.

Drehbuch steht bereits

Das Drehbuch, so Iwanyk, steht bereits. "Es ist etwas zu lang, aber es ist das beste Drehbuch, das wir jemals hatten", bestätigt er. "Jetzt, wo ich aus Mexiko-Stadt zurück bin, werden wir als Nächstes evaluieren, wie wir einige Seiten kürzen können und es dann Tom Hardy geben. Diese Drehbuchfassung beinhaltet Änderungen nach Hardys Notizen. Wir werden es Hardy in den nächsten Wochen geben und den Film hoffentlich noch in diesem Jahr drehen."

Was bedeutet der Flop von Assassin's Creed für das Projekt?

Das eher schlechte Abschneiden von Justin Kurzels Assassin's Creed hat laut Iwanyk keinen Einfluss auf die Produktion von Splinter Cell, beides seien unterschiedliche Projekte.

"Assassin's Creed hatte eine sehr spezifische Welt zum Inhalt und eine sehr spezifische Geschichte. Splinter Cell ist wie ein First-Person-Shooter [Kennt er die Spiele überhaupt?] Die Herausforderdung darin besteht wir nicht so eine ähnlich spezifische IP mit diesem Hintergrund haben. Also erlaubte es uns, unsere eigene Welt zu kreieren sowie die Charaktere nach unseren Vorstellungen zu modellieren und auszufüllen. Ich denke nicht, dass für unser Projekt das Gleiche gilt wie für Assassin's Creed, da ich nicht glaube, dass sich unser Film wie aus einem Videospiel entsprungen anfühlen wird. Ich glaube, es wird großartig, ein Actionfilm mit Tom Hardy und genau das, was wir wollen."

Kein Bond, kein Bourne, sondern ein Film mit einem echten Konflikt

Der Plan sei es, einen Film für die breite Masse als hartes PG-13 zu inszenieren. Dennoch wolle man nicht auf die genretypische Schwarzweißmalerei zurückgreifen wie etwa bei James Bond-Filmen oder bei den Filmen der Bourne-Reihe.

"Was den Ton und die Feinde angeht, wollen wir uns von diesen Filmen distanzieren. Was für eine Welt haben wir bislang noch nicht gesehen? Welchen Teil der Welt und welchen Konflikt haben wir schon lange nicht mehr in Filmen gesehen? Wie können wir es frisch wirken lassen?"

Und im Gegensatz zu Michael Fassbender, der zuvor noch nie etwas von Assassin's Creed gewusst hat, ist Tom Hardy ein Gamer, der die Splinter Cell-Reihe laut Iwanyk kennt.

Ein gutes Zeichen?