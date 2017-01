1 0

Im Oktober dieses Jahres erwartet euch Thor zu einer Art galaktischem Roadtrip - und hier ist die neue Synopsis zu Thor: Ragnarok.

In diesem Jahr gehört Thor Ragnarok neben Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Spider-Man: Homecoming zum Portfolio von Marvel Studios. Die Thor-Filme waren zwar nie wirklich schlecht, zu den Highlights des Marvel Cinematic Universe gehörten sie aber auch nicht. Das könnte sich mit Thor: Ragnarok ändern. Denn die Regie führt dieses Mal Taika Waititi, einem der aufregendsten Jungregisseure der heutigen Zeit, der sich mit Filmen wie Hunt for the Wilderpeople profilierte. Nun schickt er sich an, Thor aus seiner Reserve zu locken. Und das könnte klappen, wenn man die neue Synopsis liest.

Synopsis

"In Marvel Studios' Thor: Ragnarok ist Thor auf der anderen Seite des Universums in Gefangenschaft, ohne seinen mächtigen Hammer Mjölnir, und findet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um zurück nach Asgard zu kommen und Ragnarok, den Untergang Asgards und das Ende seiner Zivilisation durch die Hand Helas zu stoppen. Aber zunächst muss er einen tödlichen Gladiatorenwettkampf gewinnen, in dem er gegen einen früheren Verbündeten und Avenger-Kollegen antreten muss - dem unglaublichen Hulk!"

Neben Chris Hemsworth als Donnergott Thor, Mark Ruffalo als moderner Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Cate Blanchett als gefährliche Hela und Tom Hiddleston als Thors abtrünniger Ziehbruder Loki werden auch Idris Elba als Heimdall sowie Sir Anthony Hopkins als Odin zurückkehren. Zusätzlich sind weitere Hollywoodstars dazugestoßen: Jeff Goldblum als exzentrischer Großmeister, Tessa Thompson als klassischer Held Valkyrie sowie Karl urban als Skurge. Zudem gibt es noch immer die Hoffnung, dass auch Jaimie Alexander als Lady Sif, Zachary Levi als Fandral, Ray Stevenson als Volstagg und Tadanobu Asano als Hogun zurückkehren werden. Immerhin ist es die Endzeit - da darf doch niemand fehlen!

Thor: Ragnarok startet voraussichlich am 26. Oktober 2017 in den Kinos.