0 0

In beiden Predator-Streifen von 1987 und 1990 ging es ausschließlich darum, nicht vom Predator getötet zu werden. Nun könnte diese Formel in Regisseur Shane Blacks The Predator um neue Elemente erweitert werden.

Schon im Februar sollen die Dreharbeiten zu Regisseur Shane Blacks The Predator in Vancouver, Kanada, beginnen. Und nun sind neue Storydetails aufgetaucht, die ziemlich interessant klingen.

Erforschen, warum der Predator tut, was er tut

Und diese sind nun im Zuge des Castings von Jacob Tremblay durchgesickert. Tremblay, der im oscarprämierten Room zu sehen war, wird demnach den Sohn von Ex-Marine Boyd Holbrook spielen. Holbrooks Charakter kommt den intergalaktischen Jägern auf die Spur, aber niemand glaubt ihm. Tremblays Charakter ist dagegen ein autistischer Junge mit einer Begabung für Sprachen. Und diese besondere Fähigkeit ermöglicht ihm die Kommunikation mit dem Predator. Und da der Predator nur bewaffnete Wesen angreift, wäre es durchaus denkbar, dass er sich mit dem Jungen anfreundet. Mein Freund, der Predator sozusagen.

Über die Ausrichtung des Films sagte Black: "Ich denke, die Predator-Filme waren nie typische Sci-Fi-Filme, indem sie auch Thriller-Elemente beinhalteten. Ich finde, der Film sollte gruselig, lustig, aber ultimativ gesehen auch erstaunlich werden und sich um Dinge drehen, die wir Menschen normalerweise selten zu Gesicht bekommen. Und damit meine ich nicht das Publikum, sondern die Menschen im Film, ich sage nicht, dass der Film etwas wird, was noch niemand zuvor gesehen hat."

Neben Boyd Holbrook, Thomas Jane, Olivia Munn, Trevante Rhodes sowie Keegan-Michael Key wird also auch Jacob Tremblay als autistischer Junge mit von der Partie sein.

Voraussichtlicher Deutschlandstart für die Rückkehr des PRedators ist der 1. März 2018.