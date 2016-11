1 0

Der neue Trailer zu The Lego Batman Movie ist da und zeigt, die Macher können über vieles lachen - auch über Batman v Superman: Dawn of Justice.

Regisseur Chris McKay, der bei The Lego Movie noch den Schnitt verantwortete, durfte sich bei The Lego Batman Movie nach einem Drehbuch von Seth Grahame-Smith und Chris McKenna vollends austoben und endlich den heimlichen Star von The Lego Movie ins Rampenlicht rücken - Batman, oder besser gesagt Lego Batman.

Story

In Gotham stehen weitreichende Veränderungen bevor, und wenn Batman verhindern will, dass der Joker sich die Stadt durch eine feindliche Übernahme einverleibt, muss er vielleicht endlich einmal sein Image vom einsamen Rächer revidieren und die Unterstützung anderer annehmen. Außerdem könnte es ihm auch nicht schaden, wenn er alles etwas lockerer sehen würde.

Deutscher Kinostart des wahrscheinlich irrwitzigen Animationsfilms ist der 9. Februar 2017.