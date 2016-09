5 0

Regisseur Zack Snyder hat mit nur einem Bild von Batmans neuem Tactical Suit aus Justice League: Part One die Fans in helle Aufregung versetzt. Das neue Kostüm sieht einfach nur fantastisch aus.

Über seinen Twitter-Account hat Regisseur Zack Snyder, der mit Batman v Superman: Dawn of Justice ein wenig in Ungnade gefallen ist, die Fans einmal mehr auf den Justice-League-Zweiteiler scharf gemacht. Denn was man da zu sehen bekommt, ist das neue Bat-Kostüm von Ben Affflecks Bruce Wayne / Batman. Und ein wenig erinnert das Kostüm auch an Nite Owl II a.k.a. Daniel Dreiberg aus Snyders Watchmen, gespielt von Patrick Wilson.

"Batman weiß, dass er eine Schippe drauflegen muss"

Kostümdesigner Michael Wilkinson hatte es in einem Interview bereits angedeutet: Batman wird in Justice League mehr als nur ein Kostüm tragen. "Im finalen Kapitel unseres Films wird Batman erkennen, dass er sich mehr reinhängen muss und so werden er und Alfred daran arbeiten, ein Kostüm zu erstellen, dass wesentlich mehr Schutz bietet als das klassische Kostüm", so Wilkinson. "Wer genau hinsieht, wird die Panzerplatten unter dem Stoff und die Kohlefaser auf dem Kostüm erkennen. Wir dachten uns, dass es cool wäre, wenn er ein paar gut platzierte Panzerplatten unter seinem Anzug trägt. Zack Snyder hatte diese Vorstellung, dass man die Panzerung erahnen sollte, wenn er angeschossen wird. Also habe ich es an die Samurai angelehnt. Wir bedienten uns bei Bruce Waynes Vergangenheit und Verbindung mit asiatischer Kampfkunst."

Was Snyder nun über Twitter enthüllte, entspricht einem weiteren Kostüm - dem Tactical Suit, das Wilkinson mit noch mehr Panzerung versehen hat. Etwas erinnert es auch an das Bat-Kostüm aus dem Spiel Batman: Arkham Knight.

Wayne Tech

Lässt man den Blick nicht nur über das neue Kostüm schweifen, sondern auch über den Hintergrund, fällt einem auf, dass Batman zudem über ein neues Batmobil verfügt, das schnittiger, aber vor allem waffenstarrender daherkommt, man beachte die Raketen im Seitenflügel. Zudem befindet sich Batman in dem Bild offenbar in seiner Bat-Höhle, denn er betätigt hier einen Schalter, der bei näherem Hinsehen die Insignien "Wayne Tech" offenbart.

Was auch immer die Welt bedroht, es muss stark genug sein, dass Batman einen drauflegt. Was meint ihr?

Der angepeilte Kinostart für den ersten Teil der Justice League ist irgendwann zwischen Ende 2017 und Anfang 2018. Der zweite Teil folgt dann knapp zwei Jahre später.