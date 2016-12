3 0

Lange war nicht klar, ob The Expendables 4 kommen wird. Eine Pressemitteilung von Splendid Film hat nun zumindest bestätigt, dass dies geplant ist.

Sylvester Stallone, die treibende Kraft hinter der Expendables-Reihe hatte vor nicht allzu geraumer Zeit seinen Abschied von der Rambo-Reihe verkündet: Er sei zu alt für diese Rolle und er sehe keinen Sinn mehr darin, einen weiteren zu drehen, da er nicht wisse, wie er die Vorgänger noch toppen solle. "Das Herz ist willig, der Körper sagt, 'Bleib zu Hause'", so Stallone.

Da war es keinesfalls sicher, ob es noch einen weiteren Teil zu seiner aktuelleren Actionreihe The Expendables geben wird. Vor allem nicht nach dem Flop des dritten Teils, der auch aufgrund der jugendfreien Ausrichtung den Fans so gar nicht schmecken wollte - und das trotz Mel Gibson und Wesley Snipes.

The Expendables 4 beendet die Reihe

Eine Pressemitteilung von Splendid Film hat nun verraten, dass der Distributor sich die Rechte an The Expendables 4 für den deutschsprachigen Raum in Europa gesichert hat. Demnach ist ein vierter Teil zumindest in Planung, aber ob der Film auch tatsächlich produziert wird, steht auf einem anderen Blatt.

Falls doch, darf man auf ein würdiges Finale hoffen, Stallone erkannte bereits an, dass die Entscheidung für ein PG-13-Rating bei The Expendables 3 eine richtig schlechte war.

Was denkt ihr? Wollt ihr noch einen weiteren Expendables? Immerhin sind auch die Expendabelles auf dem Weg.