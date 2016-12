5 0

Suicide Squad war so erfolgreich für Warner Bros. und DC Films, dass nun neben einem Sequel auch zwei Spin-offs geplant sind.

Hat eigentlich irgendjemand daran gezweifelt? Mit knapp 745 Millionen Dollar an weltweitem Einspiel hat sich Suicide Squad zu einem richtigen Hit im ansonsten recht durchwachsenen Kinosommer 2016 gemausert. Dass bei Regisseur David Ayers "Dreckigem Dutzend" unter den DC-Streifen ein Sequel folgen würde, war abzusehen.

Und das trotz der immens negativen Kritiken. In Sachen fahriges Storytelling steht Ayer Zack Snyder in nichts nach. Man könnte fast meinen, das sei bei Warner Bros. und DC Films so gewollt. Ein Sequel ist jedenfalls fest eingeplant. Allerdings steht noch nicht fest, ob Ayer erneut für die Regie zurückkehrt und auch nicht, wer vom Bösewichten-Ensemble erneut auf der Leinwand auftauchen wird.

Spin-offs in Arbeit

Viel weiter gediehen ist dagegen das erste Spin-off Gotham City Sirens. Wie es der Titel bereits sagt, wird sich das Spin-off auf die bösen Mädchen Carwoman, Poison Ivy und Harley Quinn statt auf die guten Birds of Prey konzentrieren. Robbie wird erneut in die Rolle vom Jokers Liebling schlüpfen, während Ayer Regie führt. Offenbar traut man ihm bei Warner Bros. so einiges zu. Für das Drehbuch zeichnet Geneva Robertson-Dworet verantwortlich. Ob sie sich die Arbeit mit Christina Hodson teilt, die zuvor genannt wurde, ist nicht klar. Gut möglich, dass Hodson nicht mehr an Bord ist.

Ebenfalls in Planung, aber ohne konkrete Details ist ein Spin-off zu Deadshot, den Will Smith in Suicide Squad verkörperte. Ganze drei Projekte gehen nun also aus Suicide Squad hervor und alle drei drehen sich um die eher dunklen Gestalten des DC Extended Universe. Na hoffentlich verzettelt sich Warner Bros. hier nicht, immerhin haben sie auch schon eine Menge Filme mit der Justice League in Arbeit. Und hier heißt es bereits, Snyder hätte Probleme. Sind die Gotham City Sirens also das eventuelle Rettungsanker?

